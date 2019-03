Josep Bou, en La Linterna: “Si Valls saca más votos que yo, le apoyaré”

Tiempo de lectura: 1



El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado que apoyará al ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, que opta al cargo desde Ciudadanos pero fuera de las siglas, si “consigue más votos”. Asimismo, ha mantenido que espera que Valls le brinde su apoyo si consigue más votos que él, “para vencer al bloque independentismo”. Y es que, recuerda el candidato popular, “Vox es un partido constitucionalista y de derechas”.

En una entrevista en los micrófonos de La Linterna, Bou ha subrayado que no pondrá “un cordón sanitario a Vox”, tal y cómo si ha anunciado Valls, que mantiene que no pactará con la formación de Santiago Abascal. Sobre la situación social en Cataluña, y concretamente en la ciudad condal, el candidato popular ha lamentado que “Barcelona está hecha unos zorros”. “Ahora es una Barcelona dividida, enfrentada, lo digo porque hay muchas familias que no se hablan”, asegura Bou que, reconoce, le ha pasado él. “En las mismas empresas, amigos que ya no lo son. Es terrible”, concluye Bou.