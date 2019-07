Grande-Marlaska se lleva un 'Zas' por justificar los insultos a Ciudadanos en el Orgullo

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. El sábado, miles de personas y unas cuantas carrozas desfilaron por el centro de Madrid para reivindicar sus derechos, fundamentalmente uno: el derecho a no ser discriminado por la condición sexual. “Y de ahí surgen unos cuantos derechos más que no voy a detallar porque no tengo tiempo. Bueno, uno sí: el derecho a poder formar una familia, y a tener y criar niños. Hay gays y lesbianas que recurren a la gestación subrogada para poder conseguirlo. En España, el único partido que defiende esta opción es Ciudadanos. Pues mira tú lo que son las cosas, los líderes de ese partido que acudieron a la manifestación tuvieron que soportar esto” explica Herrero.