Cuándo es el mejor momento para decirle a un niño que es adoptado y el error que “muchos padres cometen”

Cuando Gloria y Paco decidieron adoptar sabían que no iba a ser fácil. Acogieron a dos niñas indias, la pequeña se llama Samy, nació en Calcuta y llegó a España con dos años y medio, ahora tiene 21 años y está estudiando para ser ingeniera informática. “Yo no me acuerdo cuando vine y mi madre me pregunta si me gustaría ir a la India, pero lo que me viene a la cabeza es que no, la India me recuerda al sentimiento de estar sola”, relataba la joven a La Linterna de COPE.

Y es que, como explica Ángel Expósito, hay muchas trabas en la administración y todo depende del país de destino. “Cuando empezamos no había agencias de adopción y en España se pasó las competencias a las CCAA. Para estos países de orígenes era complicado pensar que dentro de España cada persona que quería adoptar tenía papeles diferentes”, se sincera la madre adoptiva de Samy.