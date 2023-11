El nuevo arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, en COPE: "Tenemos que ser ministros de los sueños"

Monseñor José Rodríguez Carballo vuelve a España después de pasar casi 30 años recorriendo el mundo. En los últimos años y desde el pontificado del Papa Francisco ha sido secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Ahora su vida da un giro y va a convertirse en arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz: “Lo vivo como la imagen del éxodo. Estoy viviendo un éxodo más en mi vida. Tiene la cara que es que lo vivo con mucha ilusión y ganas en esta nueva misión. Siempre me gustó la pastoral directa. Hace dos años le pedí al Papa si podía venir a España a una diócesis. También tiene una cruz. Llevo 29 años en Roma y a veces cuesta dejar cosas. Lo que más me ha costado dejar es el gran número de amigos que dejo en Roma y en el mundo entero. Vengo con muchas ganas y me siento muy sereno y muy a gusto en estas tierras extremeñas”.

Rodríguez Carballo ha explicado en La Linterna de la Iglesia lo que puede aportar a la Iglesia de hoy: “Traigo experiencia de Iglesia Universal única porque he visitado muchos países donde está presente la Iglesia. He viajado a todos los continentes. Esa mentalidad, esa cultura de universalidad sí la traigo. Eso me ayudará mucho. Dejo atrás ese mundo de la vida consagrada que es un mundo lleno de cosas hermosas. No por ello voy a renunciar a seguir sirviendo a la vida consagrada. La considero una parte esencial de la Iglesia. Nace por deseo de Jesús. Corremos el riesgo de que el árbol nos impida ver el bosque. Hay mucha santidad. La iglesia sin la vida consagrada correría el riesgo de desaparecer. Están presentes en sitios muy complicados como en Gaza o en Siria”.

Esta tarde D. José Rodríguez Carballo ha realizado el juramento de fidelidad y proclamación de fe, acto previo a asumir canónicamente el cargo de Arzobispo coadjutor.



?? Ha estado presente D. Celso Morga

?? Acompañado por familiares y amigos pic.twitter.com/b3lTfwMl04 — Archi Mérida-Badajoz (@ArchiMridaBadaj) November 24, 2023

En la víspera de su nombramiento como arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz ha explicado las líneas que seguirá en su nueva misión de servicio: “Vengo para aprender y voy a estar aprendiendo hasta la muerte. Voy a escuchar a todos. Empezando por los sacerdotes. Le quiero dar mucha importancia al contacto directo con los sacerdotes. A veces sienten soledad e incomprensión y están dando la vida por la Iglesia. También me voy a detener en la pastoral familiar. Hay una gran crisis en la familia y le voy a dar una gran prioridad. Es importante también la pastoral vocacional. Tenemos que potenciar la cultura vocacional. Cada uno para la suya. Tenemos que soñar como Iglesia, todos juntos”.

José Rodríguez Carballo también ha querido hablar de la esperanza. Nos ha contado como es la Iglesia con la que sueña: “Hay que favorecer el encuentro con todos. Realizar encuentros formales pero también el espontáneo. Escucharnos con respeto porque la diversidad es una riqueza. Voy a hablar de algunos sueños... Sueño con una iglesia samaritana y en comunión con todos, con el Papa y entre los obispos y los sacerdotes. Sueño una Iglesia cuyo nombre sea Sínodo. Sueño con una Iglesia misionera. Tenemos que hablar en el mundo. Tenemos que ser ministros de los sueños y no notarios de la realidad”.