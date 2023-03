Natxo de Gamón: "Defendamos la belleza de la vida en todas sus etapas"

Esta semana escuchaba el testimonio de María, una chica de 23 años que se quedó embarazada cuando tenía 18. Ser madre, como es lógico, por otra parte, en una chica de su edad, no entraba en sus planes. Acababa de comenzar la carrera de Magisterio, tenía la vocación de ser profesora y, el haberse quedado embarazada pues... trastocaba sus planes.

Sin embargo, María fue muy valiente. A pesar de que en el centro sanitario al que acudió para hacerse la primera ecografía le dijeron que se iba a destrozar la vida si tenía a aquella niña, e incluso se ofrecieron a practicarle un aborto, María se negó. Ella sabía perfectamente que lo que tenía en su vientre era algo que no le pertenecía a ella. Era lo más grande: una vida humana.

Aun cuando le dijeron que sufría una anemia peligrosa, y que había una pequeña probabilidad de que no sobreviviera al parto, María dijo no. Quería tener a su hija a pesar de todas las dificultades. En ese momento, ante la posibilidad de que no llegara a conocer a su hija, le escribió una bonita carta...

“Pase lo que pase en el parto, antes que yo, vas tú”. “No voy a negarte que tengo mucho miedo. Tengo 19 años y me da pánico pensar que voy a ser mamá”. “Pero la vida vale la pena y hay que defenderla”. “Volvería a decir sí ante ese inmenso regalo que eres tú”. Son algunas de las frases que María le dedicaba a su hija antes de nacer.

Gracias a Dios, todo salió bien. Anna, que así se llama la hija de María, tiene ya 4 años y es una niña preciosa que vive junto a sus padres. María ha acabado los estudios y ya está trabajando. Y Marc, el papá de Anna, está a punto de hacerlo. Ambos se preparan ahora para el matrimonio.

Y es que María siempre ha contado con el apoyo de su familia; de su novio, Marc; y de la familia de éste. Eso le ha facilitado mucho las cosas.

Una historia con final feliz que, por desgracia, no representa a muchas mujeres. Y es que, cuando las dificultades llegan, muchas mujeres no reciben comprensión por parte de su entorno. Y mucho menos de las administraciones.

Nos falta generar una cultura de la vida, para que la sociedad comprenda el valor que tiene la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural.

Si fuéramos capaces de verlo, no sería difícil lograr ayudas para las mujeres que se quedan embarazadas y creen que no tienen recursos para criar a sus hijos. O sería más sencillo ser atendido en una unidad de cuidados paliativos cuando se acerca el final de la vida.

Por eso, tenemos que entender eso que le decía María, una chica de 19 años asustada, a su hija, en la carta, que “la vida vale la pena y hay que defenderla”, y que es un regalo de Dios del que solamente somos custodios. Defendamos la belleza de la vida en todas sus etapas.