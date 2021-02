Irene Pozo: "Dios está ahí y tenemos que confiar más"

Hablando esta semana con el padre agustino Luis Marín que el Papa acaba de nombrar subsecretario del Sínodo de los Obispos, me contaba cómo había recibido la noticia. Y me sorprendió con algo que muchas veces olvidamos, me decía: “Cuando uno se pone en las manos de Dios, el Señor te toma la palabra. Después del nombramiento fui a la capilla y allí encontré la serenidad…”

Claro esto me lleva a pensar en que se nos olvida que Él está ahí y que tenemos que confiar más porque como me recordaba el padre Luis, no nos deja nunca solos. Y es verdad, ahora que estamos en Cuaresma merece la pena pararse a reflexionar sobre cómo vivir mejor este tiempo. Y la oración es una buena herramienta en la que apoyarnos.

Una de las propuestas que hace el Papa es precisamente esa, la de buscar momentos de oración, en soledad, en silencio, momentos de reflexión… que aunque parezca difícil por la vida muchas veces ajetreada que llevamos, es bueno hacerlo porque nos va a ayudar incluso a sentirnos mucho mejor. No olvidemos que el Señor nos conoce bien y nos escucha. Y además nos va a servir para conectar con Jesús, para coger como ejemplo su vida e intentar imitar su camino.

En definitiva, son pequeñas cosas, pequeños gestos y momentos que nos van a ayudar a dar a este tiempo el sentido que se merece. Te invito a que nos acompañes esta noche en La Linterna de la Iglesia.