Irene Pozo: "Coloquémonos en esa casilla de salida de este camino que se nos abre con el Adviento"

Comenzamos a caminar hacia uno de los momentos más bonitos y que mayor esperanza han traído a la humanidad. Un camino que nos invita a parar, escuchar, pensar… Que nos enseña a ver que las cosas pueden ser diferentes.

A mi se me pasan los días y no me doy cuenta. Y siempre comienzo un día nuevo lleno de promesas: más tiempo para estar con los niños, a ver cuándo hacemos esa escapada mi marido y yo de la que llevamos años hablando, cuánto me gustaría tener tiempo para leer esos libros que se acumulan en mi mesilla de noche, o esa visita a la abuela que ya hemos aplazado un par de veces…

Pero al final, la realidad es otra. Los deberes, el trabajo, las prisas, la compra, la cena… y se pasa otro día más sin darnos cuenta de lo más importante. Y entre todas esas cosas que se nos escurren en nuestro día a día, también está Dios.

Él quiere estar en nuestra vida y para ello tenemos que dejarle entrar. Cuando esto pasa la vida se transforma. Muchas veces nos dejamos llevar y sentimos que hemos tocado fondo en un mundo que parece caer en picado. La guerra, el hambre, la crisis, la pandemia… Nos faltan buenas noticias. Nos falta alegría. Y nos falta esperanza.

Paremos un momento. Coloquémonos en esa casilla de salida de este camino que se nos abre con el Adviento, que por cierto, comienza este domingo. Un camino que nos lleva hasta ese momento en que Dios quiso hacerse presente en la historia. Un camino que nos recuerda un nacimiento, el de un niño que cambió el rumbo de todo.

Y dejémosle entrar en nuestra vida, no solo un ratito, vamos a ver qué pasa cuando le dejamos acomodarse en nuestros corazones. Seguro que aprendemos a mirar las cosas de otra manera, a confiar, a escuchar, a creer que otro mundo es posible.

La oportunidad está ahí, no se pierde nada por intentarlo. Es tiempo de cambio y alegría. Es tiempo de Adviento, de Amor y Esperanza.