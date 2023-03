Gerard Villalonga, obispo electo de Menorca: "Hemos de temer ejercer nuestro oficio sin caridad y sin amor"

Hace unos días, el Papa nombraba un nuevo obispo para la diócesis de Menorca. Francisco elegía a Gerard Villalonga como nuevo obispo para esta diócesis insular. Una diócesis, la de Menorca, que conoce bien, porque hasta ahora era el vicario general y, también, el administrador diocesano, desde el traslado de monseñor Francisco Conesa a la diócesis de Solsona. En 'La Linterna de la Iglesia', el obispo electo de Menorca aseguraba que ha recibido la noticia de su nombramiento con cierto asombro: "Con un poco de sorpresa, la verdad, porque uno nunca lo espera. Es un don. A veces la gente cree que somos como los militares, que esperamos un ascenso, pero no es así. Lo nuestro es un nuevo servicio a la Iglesia".

Don Gerardo es maestro de profesión y ha estado cerca del mundo de la comunicación como consejero de la Editorial Menorca. Dos facetas, las de la docencia y el periodismo, que le ofrecen una experiencia diferente a la hora de enfrentar este nuevo servicio: "Ser maestro me ha ayudado mucho, después, como sacerdote, y el cargo de consejero en Editorial Menorca, que edita el único diario escrito de información general en la isla, me ha hecho estar muy cerca de los periodistas".

"Yo no creo en las casualidades, sino en la Providencia. Y, estos días, el Papa tuvo dos momentos... primero que habló en el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales no y en el IV Centenario de la muerte de san Francisco de Sales, y habla mucho de la unión entre Caridad y Verdad. Yo ya, cuando me ordené sacerdote, tenía como lema 'Hacer la Verdad con el Amor', porque me identifico mucho con este versículo de Pablo. Y yo quisiera que mi ministerio episcopal sea una realización de este enunciado de 'Veritatem facientes in Caritate'".

"El Papa dice, esto me ha impresionado mucho, que 'hemos de proclamar la Verdad', aunque resulte incómoda, pero un obispo ha de proclamar la verdad, el Depósito de la Fe que Dios nos ha confiado, pero hay que hacerlo con Amor, con Caridad. Y, lo que hemos de temer es ejercer nuestro oficio sin caridad y sin amor. Por lo tanto, antes de hablar, antes de dejarse llevar por un movimiento de ímpetu... siempre conviene Verdad y Caridad. ¿Cómo puedo yo decir las cosas de manera que no falte a la Verdad y no falte a la Caridad? Es un reto, pero Dios me dará la gracia para hacerlo", ha concluido el obispo electo de Menorca.