Dejó a su novia, su trabajo en Estados Unidos y se fue al seminario: "Dios no te llama al móvil"

Con motivo del Día del Seminario en La Linterna de la Iglesia hemos conocido la historia de dos seminaristas que han sentido la llamada de Dios. Los dos pertenecen al Seminario Diocesano de Getafe, los dos están en primero pero sus testimonios de vocación son muy distintos.

Uno de ellos es Nacho Sota. Él tenía la vida resuelta. Estudió telecomunicaciones en Madrid pero al acabar la carrera se fue a Estados Unidos. Allí hizo dos másteres y empezó a trabajar.

Durante casi cinco años estuvo en grandes empresas de Chicago y de Alabama dedicándose a temas de seguridad informática. Además tenía una novia con la que llevaba saliendo 6 años. Nacho Sota lo dejó todo, se volvió a España y entró en el seminario. Nos ha explicado que la decisión fue un camino muy largo, no siempre fácil pero al mismo tiempo muy bonito. Durante todo ese proceso de discernimiento había una pregunta que siempre se repetía en su cabeza, se planteaba que quería el Señor de él: “me hice esta pregunta en la ESO y en Bachillerato pero buscaba una certeza que a veces Dios no te da. Dios no te llama por teléfono y te dice que vayas al seminario”.

Nacho también ha explicado como fue la relación con su novia con la que llevaba seis años. Afirma que es una persona estupenda y que lo entendió. Como él mismo reconoce al final tuvo que ser ser sincero consigo mismo y con su relación: “Yo era muy feliz pero tenía algo en el corazón distinto”. Nacho experimentó la inquietud de que el Señor quería con él algo distinto. Aún así reconoce que no fue del todo fácil: “me costó más decir que no a la relación que al futuro profesional”.

Por último, Nacho también nos ha contado como es el día a día en este Seminario de Getafe. Explica que son jornadas muy intensas que comienzan a las seis y media de la mañana. A las siete tienen la misa y después van a la universidad a estudiar Teología y Filosofía. Nacho tiene claro que esta formación es fundamental para como le recomendó su abuelo ser un “sacerdote santo”.

Vídeo

"Una joven vocación"

Por el estudio de La Linterna de la Iglesia también ha pasado Jesús García Valverde, uno de los alumnos más jóvenes de este Seminario Diocesano de Getafe. Jesús tiene 20 años y ya lleva dos años formándose para ser sacerdote. Asegura que se considera un mimado por Dios porque el Señor le ha dejado huella desde muy joven.

Jesús también nos ha contado que su entorno es feliz con su decisión. Sus padres están encantados y también sus amigos, que aunque siempre han estado cerca de la Iglesia, la decisión les impresionó. Jesús asegura que ahora ellos también rezan por él.

Jesús es uno de los alumnos más jóvenes de este Seminario de Getafe y asegura que se está tomando muy enserio su proceso de formación porque cree que será muy importante “para el futuro de la Iglesia”. También nos ha pedido oraciones por ellos y por su fidelidad.