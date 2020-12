No se si sabes que España va camino de convertirse en el sexto país del mundo en legalizar la Eutanasia. Si, has oído bien, no es tan común como se cree. Es una cifra pequeña: solamente 6 países de los casi 200 que existen. Por delante: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Sin la existencia de un debate serio sobre el tema y de forma acelerada, el Congreso de los Diputados aprobaba en el día de ayer la Ley que regulará la Eutanasia en nuestro país.

Ahora queda pendiente su tramitación en el Senado y se prevé que en los primeros meses del año 2021 quede aprobada definitivamente. El hecho de contar con una ley que garantiza el derecho a la muerte sin tener bien desarrollados los cuidados paliativos, me parece un fracaso. Porque no todo el mundo tiene acceso a ellos, existen muchas diferencias de desarrollo entre las distintas comunidades autónomas. Hay otro dato: la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, recomienda tener dos unidades por cada 100 mil habitantes. En España, la cifra es de 0,6. Lo que se traduce en que alrededor de 80.000 personas en nuestro país mueren sin haber podido acceder a la medicina paliativa… estamos a la cola de Europa. Vete a saber si además, los pocos recursos destinados a la medicina paliativa no se ven mermados con la aprobación de esta ley…

Pero hay más. En el Senado está también la futura ley de educación, la conocida como ley Celaá. Hoy la comisión de educación de la cámara alta debatía y votaba: 16 votos a favor, 12 en contra, 1 abstención. Lista para un último trámite: votar en pleno…. Tal cual llegó del Congreso saldrá del Senado: con obstáculos a la concertada, devaluando la asignatura de religión, poniendo en duda la supervivencia de los centros de educación especial…. Y en contra de la libertad de quienes deberíamos tener el derecho de poder elegir el centro y modelo educativo que queremos para nuestros hijos. En fin, que con la educación nos jugamos el futuro de nuestros hijos y por tanto de la sociedad del mañana.

Y con la defensa de la vida el que crezcan en una sociedad que apuesta por el ser humano, por la persona…. Pero bueno, en medio de todo esto, alguna noticia positiva hemos conocido estos días. Por ejemplo, la liberación de los más de 300 niños secuestrados por el grupo yihadista Boko Haram hace unos días en una escuela de Nigeria. Se encuentran bien y parece que ninguno de ellos ha muerto a manos de sus secuestradores. Sin duda, algo que celebrar.