Ana Medina, en 'La Linterna de la Iglesia': "El valor de la vida de las personas con síndrome de Down"

El 21 de marzo se celebra el Día de las Personas con Síndrome de Down. Y no me resisto a recuperar la campaña que la Fundación Jérôme Lejeune lanzó con una niña, Ana, como protagonista. Esta niña de 11 años tiene trisomía 21 y grabó este vídeo para un trabajo de la facultad de su prima Lucía, estudiante de Medicina. En él, hablaba muy claro a los futuros médicos, desde su experiencia.





Con ella, esta fundación quiere recordarnos el valor de la vida de las personas con síndrome de Down, su derecho a la vida en una sociedad en la que prácticamente el 90% de los niños con Síndrome de Down son abortados. En vísperas al día de este síndrome, Ana y lo que ella representa son los protagonistas de nuestro mensaje.

Ana Medina

Ana Medina es periodista y escritora. Desarrolla su labor profesional en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colabora en prensa, radio y televisión con diversos medios nacionales, como COPE, TRECE y la revista Ecclesia entre otros. Doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en los Centros Teológicos “San Pablo” de Málaga y autora del libro “La Iglesia y la alegría de comunicar”, editado por la Diócesis de Málaga. Más recientemente, ha publicado el poemario Vagón Silencio (ed. PPC, 2021). En 2020 recibió el I Premio de Poesía en Tiempos de Dificultad de la Fundación Cultural Herrera Oria.