Ana Medina: "Se abre ante nosotros una amplia mies en la que dar a conocer a Cristo"

Hoy se celebra en Lisboa un encuentro de Influencer Católicos, y es que las tecnologías que suponen para muchos de nosotros una periferia, son esenciales para nuestros jóvenes ¡Ya no podemos vivir sin redes sociales, y todos, hasta quienes piensan que no, somos ciudadanos de un mundo que también es digital. Es lo que Internet ha traído a nuestra vida y es lo que se abre ante nosotros como una amplia y extensa mies en la que dar a conocer a Cristo. Aunque no les gusta que les llamen así, verdaderamente influyen en el camino de fe de muchas personas. Jóvenes de todo el mundo evangelizan a través de sus canales de YouTube, de sus perfiles de redes sociales. Esta noche, en la JMJ, se han encontrado en el Primer Encuentro Mundial de Evangelizadores y Misioneros Digitales. Es la primera quedada, por usar un término del universo digital, de “La Iglesia Te Escucha”, entidad que ha compartido la actividad sinodal en este medio. Para esta ocasión, artistas de diferentes países han compuesto el himno oficial del festival “Vamos por todo el Mundo”, que suena por primera vez. Entre los artistas compositores de la música y la letra se encuentran Aldana Canale de Argentina, Tomás Romero de Colombia o el Padre José Pablo, de Chile. Entre los españoles participantes en este encuentro encontramos a Hakuna Group, y podrá seguirse también, cómo no, en las páginas oficiales de la JMJ y de La Iglesia Te Escucha.