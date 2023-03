Álvaro López, seminarista: "Espero seguir apasionándome con esta maravillosa vocación"

Este domingo, fiesta de san José, la Iglesia celebra el Día del Seminario con el lema 'Levántante y ponte en camino', una invitación no sólo a los seminaristas, sino también a todo el Pueblo de Dios. En nuestro país tenemos 974 seminaristas, de los que 97 se van a ordenar durante este curso. En 'La Linterna de la Iglesia' hemos conocido a uno de ellos: Álvaro López Cardosa, de la diócesis de Málaga. Tiene 28 años y está en el último curso.

El suyo es un testimonio sorprendente porque, aunque recibió el bautismo siendo un bebé, lo cierto es que la primera comunión le llegó a los 18 años. "Cuando era niño, llegó el momento de hacer la catequesis para la primera comuníon y dije que no quería hacerla", ha contado el seminarista en 'La Linterna de la Iglesia'. "Fue a los 15 años cuando una amiga me llevó a la parroquia y allí dije que no tenía la comunión hecha. Así que a los 18 hice la comunión".

Entró en el seminario con 22 años. "No es que fuese una conversión como el que se cae del caballo, sino en el día a día. Yo me di cuenta de que estaba bien, muy contento. Yo veía cómo siendo feliz podía dar más de mí y muchas personas cercanas a mí me dijeron que me planteara mi vocación".

Si hay un momento clave en estos últimos años para Álvaro en este proceso de descubrir su vocación sacerdotal, ese fue el Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila en 2015. "Me acuerdo de que fue una explosión grande y allí vi que esto tenía sentido", ha recordado Álvaro López en 'La Linterna de la Iglesia'.

Álvaro López se ordena sacerdote el 25 de junio y espera poder emular a su párroco: "No hay mejor testimonio que la propia expresión de uno. Espero seguir apasionándome con esta maravillosa vocación que poco a poco la voy descubriendo"