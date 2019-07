Goyo González: "Me voy feliz tras lo conseguido esta temporada"

Goyo González también ha estado este viernes junto al resto del equipo de 'Herrera en COPE' en la despedida de la temporada. Un adiós muy dulce porque, como él mismo señala en un vídeo dedicado a los usuarios de COPE.es, este año se han batido récords de audiencia.

"Un año más, amigas y amigos, me voy. Sí, me voy muy contento además. Pero no me voy pa' siempre. Me voy de vacaciones, pero feliz después de todo lo que hemos hecho esta temporada. Conseguir récords de audiencia etc... Nos vamos con la intención de ir a mejor incluso a partir del mes de septiembre, que por desgracia ya está a la vuelta de la esquina. Este verano se irá en un plis plas. Todo lo bueno dura poco. Lo nuestro está durando más de la cuenta. ¿¡Qué digo más de la cuenta!? Está durando lo que tenía que durar. Mucho Gracias y disfrutad de este verano", ha dicho ante la cámara de COPE.es

Goyo González es una de las voces inconfundibles de 'Herrera en COPE', que divierte a la audiencia con sus momentazos durante la hora de los fósforos y compartiendo grandes momentos de radio junto a Maria José Navarro. Goyo se va de vacaciones pero en septiembre volverá a 'Herrera en COPE' para disfrutar de su ingenio y humor. ¡Buen verano Goyo!