Nacho Abad revela el detalle que más le llama la atención del caso Nacho Cano: "Choca"

Todos los miércoles, repasamos la crónica de sucesos con Nacho Abad en 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, hablamos del caso Nacho Cano, con su detención. Una noticia que acaparaba este martes los medios de comunicación. De hecho, Carlos Herrera le entrevistaba para saber su versión de los hechos. Puedes volver a escucharlo aquí.

Volviendo a las palabras de Nacho Abad sobre el caso, ha dicho que "los propios testimonios que han presentado una querella a la Policía Nacional por coacciones y que les preguntan por un acoso sexual en el ámbito laboral y choca. Parece que es prospectivo. Si tú estás investigando un contrato de trabajo, no estás investigando un acoso sexual. A mí, personalmente, esas preguntas me sorprendieron".

Por otra parte, cabe recordar que la Policía Nacional ha incluido las declaraciones dentro de Nacho Cano por si "el juez considera que hay injurias".

Este suceso no es el único que abordado Nacho Abad. El periodista también ha analizado un crimen que se ha producido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Un matrimonio, ya divorciado, se encontraba en una tienda de Ejea de los Caballeros. En ella, hacían marcos de cuadros. En el escaparate, podía leerse la palabra REBAJAS. Ahora está tapado, después del asesinato de la mujer. La autopsia sugiere que la mataron a golpes. Dentro de la tienda, cuando llegaron las asistencias médicas, también se encontraron a ella ya fallecida y a su marido con un golpe en la parte de atrás de la cabeza.

Relata Abad que, en principio, se consideró "que era un golpe severo y se desplazó un helicóptero hasta allí. Lo ingresaron en la UCI. No tardó mucho tiempo en estar consciente. La Guardia Civil, que es la competente en este caso, quiso hablar con él porque es el principal testigo de los hechos".





Los médicos desaconsejaron al grupo de homicidios interrogarle. No se sabe si el golpe le permitirá recordar (o no) lo sucedido. Sea verdad o no. ¿Y por qué dice Nacho Abad esto? Explica que, desde que se enteró de esta noticia, se sugería que no había violencia de género y que él había sido otra víctima más. Y puede que sea así. Pero claro, le empezaron a "llegar mensajes que me hablan de este tipo como un bala perdida. Dicen que presuntamente consumía algún tipo de sustancia, que no pagaba a quien le proporcionaba esa sustancia y que le había dado muy mala vida a esta mujer".

Tan mala vida, dice Nacho Abad, que hace tiempo que se separaron y que Susana, que así se llamaba la mujer, no quería saber nada de él. Por tanto, el perfil que hacen no es positivo.

¿Qué es lo que piensa la Guardia Civil del caso? Pues, antes que nada, hay que saber que este municipio tiene muchas cámaras de seguridad en las calles. "Esas cámaras graban a dos individuos saliendo de la tienda donde es asesinada Susana y es encontrado él con el golpe de la cabeza. Salen a velocidad rápida y se largan. Como encuentran pronto a ella fallecida, la GC establece una operación cerco".

Por último, explica que la operación cerco se refiere al cierre de Ejea de los Caballeros. Entonces, ahora mismo, hay que ver si se trató de un ajuste de cuentas por una deuda en la compra de droga y ver si "ella fue la que recibió un ataque más severo".