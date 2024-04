Nacho Abad desvela las palabras que le dijo Daniel Sancho a su padre en pleno juicio: "Pero papá..."

Este martes dio comienzo el juicio contra el joven español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Lo ha hecho ocho meses después de que tuviera lugar el crimen. Un caso de lo más mediático y así ha quedado demostrado después de que decenas de medios de comunicación se congregaran alrededor del tribunal provincial de Samui. Un caso también con especial relevancia, ya que se desconoce cuál será el futuro de Daniel Sancho, a quien se le acusa de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y sustracción de documentación del fallecido.

El periodista experto en sucesos y colaborador de COPE, Nacho Abad, dedicó unos momentos este miércoles en 'Herrera en COPE' para dar algunos detalles sobre el caso y dar luz sobre algunos asuntos que muchos desconocen.





El dinero de Rodolfo Sancho, destinado a su hijo

Antes de entrar en detalles sobre el juicio, Abad se hizo hecho eco del anuncio del portavoz de Rodolfo Sancho en relación con el documental que hizo para HBO. Y es que parece ser que el padre del acusado "ha cobrado dinero por su testimonio y ha ido destinado a pagar la parte de la defensa de su hijo, la alimentación, la subsistencia...", apuntó el periodista.

Así las cosas, Nacho Abad señaló que "Daniel Sancho come en la cárcel medianamente bien porque su padre le paga la comida". Esto no es el dato que más llama la atención, es que no solo le está pagando la comida a su hijo. "En esas cárceles o se la pagas a todos los del módulo o no puede comer diferente", detalló Abad, con lo cual "tienes que llevar un dineral en comida".

Además, Abad recordó que en las cárceles tailandesas, los presos "duermen en el suelo", con lo cual también ha tenido que pagar "un futón para que pueda dormir un poco mejor". A todo esto hay que sumarle "la defensa, porque es de oficio, pero hay que pagar las periciales. Es decir, que entiendo que el padre probablemente lo que ha hecho es poner una balanza. Un padre que quiere salvar a su hijo siempre. Y piensa: "Puedo dar la entrevista, ganar dinero y voy a intentar ayudar a mi hijo"", explicó.





Detalles sobre el juicio de Daniel Sancho

Nacho Abad señaló en 'Herrera en COPE' que este juicio tiene "una parte negativa", haciendo así referencia al oscurantismo, es decir, evitar que todo aquello que ocurra se dé a conocer a la población. Si bien, por un lado, "los jueces son públicos para que todo el mundo vea que la justicia es real", por el otro al final "Tailandia es Tailandia", señaló.

Por ello, el juez decidió que el juicio se hiciera a puerta cerrada. "Pueden entrar determinadas personas del público, abogados básicamente, pero periodistas ni uno", mencionó. El primer día ya entró uno a la sala y le acabaron echando. "No puede volver a entrar, está vetado", matizó.

"Ha habido cuatro testigos en la primera jornada porque todo es lentísimo. De repente: "Oiga, ¿usted alquiló una moto? Sí. ¿Cuándo la alquiló? Pues no me acuerdo". Y todo esto es en tailandés. Se tiene que traducir al español. Y el español responde en español. Y de nuevo se vuelve a traducir al tailandés", explicó el periodista en sucesos.

Pese a ello, lo más "curioso" de las sesiones que en Tailandia los acusados pueden formular preguntas a los testigos y así lo hizo el propio Sancho. "Primero habla la Fiscalía, después la defensa y finalmente Sancho. Y está haciendo unas preguntas como muy capciosas", agregó Abad.

En último lugar, y gracias al periodista experto en sucesos, pudimos conocer las palabras que le dijo Daniel Sancho a su padre durante una de las sesiones: "Habla con él, lo tiene sentado justo detrás. Se gira y le dice: "Pero papá, es que fíjate cómo están mintiendo", cosas del estilo".

Un juicio que, según Nacho Abad, se alargará durante meses y para "mayo o junio podemos tener un veredicto".