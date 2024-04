Marc Vidal: "El País Vasco se enfrenta una transición que podría alterar su estatus de locomotora industrial"

Las elecciones vascas marcan la actualidad de este lunes, 22 de abril, también en clave económica, como explica Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

El analista económico asegura que ha tenido "bastante" peso a nivel económico. "De hecho, que la cosa haya quedado más o menos igual, lo demuestra. Seguramente la erosión del PNV puede verse como un reflejo del minuto y resultado del gran desafío al que se enfrenta el País Vasco. Recordemos que, Euskadi, a menudo vista como una de las regiones más prósperas de España, se enfrenta una transición económica que podría alterar su estatus como 'la locomotora industrial española'", ha explicado en 'Herrera en COPE'.

"Tradicionalmente conocida por sus altos salarios, pensiones generosas y un fuerte sector industrial, esta comunidad autónoma exhibe signos de debilitamiento en su modelo económico que podría amenazar esa prosperidad a largo plazo. Es posible que este horizonte afectara el voto final. Aunque también es cierto que estamos hablando de un espacio territorial con una situación económica excepcional", ha añadido Vidal.

Una previsión que ratificaba hace unas semanas la agencia Standard & Poor’s: "A pocas semanas de las elecciones, esa agencia de calificación crediticia, se descolgaba con un informe sobre que dejaba las finanzas vascas en un AA-, es decir, dos escalones por encima del propio Estado Español".

"A pesar de eso, el ciudadano percibe desde hace tiempo que, aunque las cosas no van mal, algo no rueda como antes en el pilar de su economía; la industria. Históricamente, este sector representaba el 50% del PIB regional en los años 80. Sin embargo, ahora solo constituye el 23%. Pero como el País Vasco sigue siendo la segunda comunidad con mayor PIB per cápita de España, solo superada por Madrid, y la que posee la renta per cápita neta más alta del país, seguramente los resultados no han modificado las mayorías posibles para gobernar", añade el analista.

La diferencia entre el País Vasco y el resto de España

La diferencia entre el País Vasco y el resto de España se ha reducido: "Así es, es indiscutible que ese diferencial, en salarios o en el envejecimiento de la población, se ha estrechado. Igual, los resultados electorales han sido un ligero toque de atención a sus dirigentes en este sentido. Tal vez".

"Aunque también es cierto que, en economía, a este recorte de distancias entre comunidades le denominamos ‘convergencia económica’, un fenómeno por el cual las economías más pobres tienden a crecer a tasas más rápidas que las economías ricas, reduciendo la diferencia entre ellas", ha añadido.

Lo que sí es cierto es que el País Vasco se está transformando y no queda claro que en la dirección correcta. Ceder el liderazgo económico de la industria, al turismo, no parece la mejor idea para los salarios, el propio empleo, la productividad y para tener siempre abierta su ‘larrialdiko irteera’ o lo que es lo mismo, su Salida de Emergencia".