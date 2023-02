Marc Vidal explica el motivo por el que ha aumentado el cierre de empresas en España: "La que se nos viene"

El cierre en empresas en España marca una cifra récord, y así lo ha analizado Marc Vidal, analista económico, en'Herrera en COPE', en la sección de la 'Salida de Emergencia':

"En 2022 se disparó la disolución de empresas hasta un total de 26.207 que echaron el cierre. Se trata de la mayor cifra desde que se tiene registro, en concreto desde 1995 -no se sabe qué pasó antes-. Poca importancia se le da a que en 2022 ese récord se produjera con un crecimiento que cuadriplicó el que tendremos en 2023, con lo cual significa, 'la que se nos viene'. Y es que, se han multiplicado de un modo extraordinario las empresas en situación de insolvencia y que entran en concurso de acreedores. Eso es miles de trabajadores en el paro, miles de empresarios endeudados casi de por vida...", explicaba y contaba Marc Vidal, añadiendo que estas cifras "no cuadran con eso de que lo peor ya ha pasado. Hacía casi 30 años que la mortalidad empresarial no era tan alta", destacaba.

Las razones del drama empresarial

Son varios los factores que han estimulado de manera determinante esto: "Por un lado, por ejemplo, aunque el Gobierno siga diciendo que crecemos más que nadie, la ralentización de la economía después del verano que afectó de manera dramática al consumo y a la inversión; en segundo término podría ser el evidente aumento de los costes, la inflación, los precios de la energía, las materias primas... todo eso han estrechado los márgenes de beneficios y durante muchos meses miles de empresas han estado trabajado incluso a pérdidas; en tercer término, el incremento de la presión fiscal, la subida del salario mínimo, la fiscalidad aplicada a los costes laborales... todo eso han acabado por ahogar a las empresas que no han podido absorberlo; y, el último factor, es el fin de las moratorias concursales y de otras medidas aprobadas por el Gobierno para sostener a las sociedades durante los años de la pandemia de manera artificial", enumeraba Marc Vidal.

"Demasiado amortiguador social en lugar de medidas que salven estructuralmente el sector productivo. Y el Gobierno debería tomarse esto muy en serio porque, incrementar la presión fiscal a la vez que se engorda la nómina pública hasta cifras inéditas es contraproducente. Va a ser difícil cambiar ahora esa tendencia. Este país no crece, solo se endeuda; este país no invierte, solo gasta. Sin duda, este es el modo contrario con el que se abre normalmente la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba.