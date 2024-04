Marc Vidal avisa de la actividad que subirá de precio tras el ataque de Irán: básico en nuestra economía

El ataque de Irán a Israel está marcando la actualidad internacional este lunes. Marc Vidal ha desgranado en su 'Salida de Emergencia'las consecuencias económicas que puede tener el ataque, que asegura que dependen de "varios" factores.

"Aunque sabemos que ninguna de esas consecuencias serán inmediatas, por lo menos no de un modo intenso, veremos cierta volatilidad en los mercados, en la energía y, especialmente, en el petróleo. Pero no sufriremos, en principio, ningún shock de la economía mundial. Básicamente, porque, según la mayoría de analistas y expertos en geopolítica, parece que Israel no va a escalar el conflicto respondiendo a lo que pasó el sábado de madrugada", comienza explicando.

Sin embargo, la realidad es que "los mercados están muy tocados, más de lo que podríamos interpretar viendo sus cotizaciones actuales". "Con los inversores ya inquietos por la inflación enganchosa y la perspectiva de tasas de interés altas por más tiempo, la escalada de la crisis en Medio Oriente inyecta más barullo al asunto".

En este punto, "los inversores evaluarán el riesgo mirando al petróleo como guía. Recordemos que el barril Brent ya ha subido un 20% este año y se negocia por encima de los 90 dólares. Y eso que los ataques de los Houthies, respaldados por Irán en el Mar Rojo, y que han interrumpido el tráfico de petroleros en ocasiones, aún no ha afectado al precio realmente".

La repercusión en Europa y España

Sin embargo, la influencia llega hasta nuestro entorno: "La economía europea, altamente dependiente de las importaciones de crudo y gas natural, se vería directamente afectada por cualquier interrupción en el Estrecho de Ormuz".

"Recordemos que aproximadamente el 30% del petróleo mundial y el 22% del Gas Natural Licuado global, pasan por esta rendija geográfica. Un bloqueo no solo elevaría los precios de estas materias primas, sino que también pondría en jaque la estabilidad de los mercados energéticos".

En concreto, para España, "el impacto sería bastante severo, ya que muchos insumos básicos de nuestra economía dependen de eso. Afectaría al transporte, a la industria, al propio turismo y, como todavía sufrimos hoy, a la inflación de los alimentos, que precisan de carburantes ajustados en precio para que el transporte no encarezca la cadena de suministro".

"Esperemos que esto no se complique más. Todo indica que será así, pero como decía ayer el mismo David Khalfa, especialista en Medio Oriente de la prestigiosa Fundación Jean-Jaurès, ‘el hecho de que ninguno de los gobiernos involucrados quiera provocar una escalada, no necesariamente nos protege del estallido de una crisis a gran escala. Pues los errores de cálculo son completamente posibles. Cualquiera de esta gente, que parece que no tengan a nadie al volante, podría cometer un error, un resbalón, que nos cerrara, por tiempo, la Salida de Emergencia’".