Marc Vidal apunta al dato de productividad laboral en España que hace saltar las alarmas: "Hace 25 años"

Hay datos sobre la baja productividad en España.

Según el noveno Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo presentado por FEDEA y BBVA Research, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produciría una cuarta parte menos que la media comunitaria por cada hora trabajada. Pero esto no es lo peor.

Resulta que la propia Unión Europea, esa en la que somos de los menos productivos, ya es un 22% menos productiva que Estados Unidos. Europa, que está llamada a unas elecciones cruciales este 9 de junio, no tiene rumbo, ni hoja de ruta clara sobre como piensa competir en un mundo tan competitivo como el que viene. La productividad es un factor clave para el crecimiento económico de un territorio y un elemento fundamental para la prosperidad de todos.

Pero volviendo a España, la baja productividad laboral se suma a nuestra tasa de desempleo que también duplica la de Europa. Es decir, que el desafío es estructural. Se trata de un desajuste entre las habilidades de la fuerza laboral y las necesidades del mercado y el desarrollo de políticas económicas que han sido totalmente ineficaces. Y esto se debe a que nuestra estructura económica se apoya en exceso en sectores con niveles de eficiencia productiva muy baja.

Y lo preocupante es que este "déficit crónico" se ha agravado en la última década, según el estudio que te citaba antes. Hay un dato que debería encender todas las alarmas, si es que las hay, en todos los ministerios, consejerías y agentes sociales; resulta que en 2023, España producía en una hora, lo que la media europea lograba en 1998. Hace 25 años. Esto es terrible y explica muchos de los problemas que teníamos y no supimos, tenemos y no nos cuentan y tendremos y no se están previendo.

Las comunidades con la productividad más alta

Pero hay alguna buena noticia. La disparidad en la productividad no es homogénea. La Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Navarra disponen de los niveles de productividad más altos del país, lo que debería inspirar a otros territorios a fin de revertir esta tendencia que se comerá el empleo de alto valor si no se actúa urgentemente.

Claro que nuestros gobernantes, de estas cosas no pueden ocuparse. Ahora mismo, el saco, la acción política está lleno de disputas, enfrentamientos, conflictos, controversias, discusiones, litigios y meriendas diversas. Una lástima porque lo de la productividad no es algo menor, es el mecanismo natural para que una economía encuentre su Salida de Emergencia.