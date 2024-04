La gestión del alquiler de pisos en París y por qué no debemos imitar ese modelo en España

Marc Vidal analiza en su 'Salida de Emergencia' de este miércoles los nuevos datos de intervenir los precios del alquiler: "Ahora se trata de los detalles del último informe del portal inmobiliario Idealista, que cuenta con la mayor base de datos a tiempo real del mercado. Y ya se puede interpretar los efectos de la Ley de Vivienda que se aplica en Cataluña, y que incluyó la implementación de controles de precios en el mercado de alquiler. Desde su entrada en vigor, en Girona cayó la oferta un alarmante 21%, en Tarragona un 16% y en Barcelona con otro 14%".

"Estos datos sugieren algo que nos dirán, no se podía saber. Pero se sabía. Lo dijimos aquí y lo dijeron en cualquier foro medianamente conocedor del funcionamiento del mercado inmobiliario. Intervenir los precios en zonas tensionadas, retrae la oferta y traslada la demanda a otras áreas cercanas", añade el analista económico.

El ejemplo de Berlín o París

Y es que tenemos el ejemplo de otras ciudades del mundo como Berlín, Nueva York, San Francisco, Estocolmo o París, donde se probó y no funcionó: "Primero porque se produce un efecto inverso en la oferta, pues la reduce de manera significativa, ante la falta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas, por dejar de ser atractivo invertir para los promotores. Escuchamos constantemente el discurso de que ‘la vivienda es un derecho y no un negocio’. Lo primero es filosofía política, pero lo único que sabemos es que sin negocio, no hay vivienda".

"En ‘primero de control de precios’, se sabe que al intervenir un mercado, el que sea, se genera escasez. De hecho, a medida que la oferta se reduce en las zonas afectadas por los controles, se produce un desplazamiento de la demanda, y los precios, hacia áreas limítrofes, donde no se aplican dichas restricciones".

"Y por si fuera poco, intervenir precios impacta en la calidad de las viviendas, los propietarios no tienen incentivos para invertir en el mantenimiento y mejora de sus propiedades".

La postura del Gobierno

Sin embargo, el Gobierno quiere sumar más zonas a intervenir: "Van en dirección contraria a lo que el mercado precisa para abaratar el alquiler. La clave está en ofrecer mayores garantías a los propietarios, que mayoritariamente son pequeños inversores y no grandes fondos especulativos. Se les debe proteger de la ocupación ilegal, de los inquilinos morosos o de los alquileres turísticos irregulares. Los propietarios no son el problema, son parte de la solución".





"Y es que por mucho insistir en una quimera, no se convertirá en factible. La vivienda no nace de los árboles, ni son naranjas. Para ajustar el precio se necesita ampliar la oferta, al nivel de la demanda, en las zonas donde se requieren. Cualquier otra ecuación no tiene Salida de Emergencia", concluye Marc Vidal.