Paco Cepero, en COPE: "Es un privilegio con mis 79 años lanzar un disco”

Paco Cepero ha presentado este viernes en 'Herrera en COPE' su último disco, ‘Vivencias’, el noveno como guitarrista en solitario. Según ha dicho, “es un privilegio con mis 79 años lanzar un disco”. Precisamente, en este trabajo se abre “en canal” dejando a la vista al Paco Cepero compositor y cantante. “Una vez me dijo El Puma: 'Maestro, ¿usted nunca grabó cantando? Usted será exitoso”, ha contado que le dijo el venezolano. Así, en este trabajo canta “un temita” que se llama 'Recuerdos de ti'.

Con temas a sus espaldas como ‘Ibiza’, ‘Amuleto’, ‘De Pura cepa’, ‘Corazón y bordón, ‘Abolengo’, ‘Suite Gades’, ‘Sueño Latino’ y la recopilación ‘Agua marina’ y una trayectoria como compositor y creador fuera de toda duda, Cepero ha dicho que le dijo a su “hermano”, Paco de Lucía, que “era el culpable de estar desvirtuando a todos los guitarristas de España porque todo el mundo quiere ser Paco de Lucía”.

Cepero también ha recordado que la voz que le aupó al estrellato y gracias a la cual grabó su nombre en los templos de la música fue la de Chiquetete.

Este disco, que llega cuatro años después de ‘Sueño latino’, está formado por trece temas en los que destacan los tangos ‘Hechizo andaluz’, que revolucionó las redes hace unos meses, y culmina con una grabación en directo con La Perla de Cádiz, una obra de arte fundamental para entender quién es Cepero. “La Perla fue la primera que a mí me introdujo en los festivales flamencos. El que no es agradecido no es bien nacido”, ha dicho el artista, que le ha agradecido a su equipo su esfuerzo para que este trabajo haya visto la luz.