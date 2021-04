Álvaro Soler: "Actuar con Jennifer López fue un susto"

"Magia" es una canción que transmite "un mensaje de esperanza, una canción que anima a la gente a tener fuerzas para seguir batallando". Una canción que Álvaro Soler compuso durante el confinamiento y que representa, ha reconocido el propio Álvaro en 'Radio Carlitos', "lo que la gente me estaba pidiendo y es un poco el resultado de la colaboración de toda la gente".

"Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción

Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll"

Magia es además el adelanto de un nuevo trabajo que Álvaro ha compuesto durante la cuarentena y con el que quiere llevar a sus fans y a todos los amentes de la música "esperanza para seguir batallando porque cada día nos meten otras con nuevas reglas, confinamientos comarcales y espero que salgamos pronto, y hasta ese momento, música".

Componer ha sido la tabla de salvamento de los cantantes, de los músicos que se han visto privados por la pandemia de la covid-19 de sus giras, del contacto con su público desde un escenario, "lo que nos pasó a todos los músicos es que nos quitaron al cien por cien el trabajo, nuestra función y un poco el sentido de lo que hacíamos, hasta que comenzamos a ver que a las ocho de la tarde éramos los encargados de poner la música y la banda sonora en los momentos de los aplausos y uníamos al vecindario, y la gente me pedía, Álvaro cómo es que no sacas una canción y eso me llevó a sacar Magia y ponerme a cantar y a bailar, porque ganas hay siempre otra cosa es que lo hagas bien o no".

Y dicho y hecho, Álvaro se puso a componer en el confinamiento, "al principio cada semana era como una fase, primero la fase de Neflix, luego otra fase de solo cocinar y otra de solo componer, esa etapa fue como una aventura", hasta que llegó la necesidad de tener que salir de entre las cuatro paredes de nuestras casas y "vivir experiencias". Había que salir, pero con la lección aprendida, "la cuarentena nos ha dado la oportunidad de enamorarnos de las cosas más simples y pequeñas de nuestro alrededor como un abrazo".

Coach de 'La Voz Kids' en Alemania

Álvaro se encuentra en estos momento en Berlín, donde es coach de "La Voz Kids" de Alemania, porque Álvaro Soler triunfa en castellano, pero también en inglés, en italiano, en alemán. "Soy el único artista español que ha firmado con una discográfica alemana y canta en español y eso es por hablar alemán, es por los idiomas. Parece banal, pero los idiomas es lo que me ha dado la oportunidad, es la conexión con la gente, son los que te abren puertas. Al hablar alemán me preguntan, ¿pero cómo que cantas en español? Y les tengo qué decir, no la pregunta es ¿cómo que hablas alemán?".

"Lo bonito es poder cantar, hacerlo en diferentes culturas, me divierte hacerlo en cada idioma" Lo cierto es que Álvaro Soler tiene facilidad para hablar cualquier lengua hasta las más complejas como el japonés," en japonés podría hablar con mis amigos de antes, pero no podría tener una conversación como con vosotros ahora, podría pedir sushi".

"Actuar con JL fue un susto"

Álvaro volverá a subirse a un escenario en España el 25 de junio en Barcelona, en el Festival de Pedralbes, una vuelta que espera con ilusión. La misma que tuvo cuando grabó con Jennifer López 'El mismo sol', pese a la incredulidad del primer momento.

Aunque en realidad, ha contado en "Herrera en COPE" fue un susto, "me eligió para actuar con ella, fue increíble; yo era tímido y en aquella época era más, y estar con Jennifer López en un escenario fue un susto. Yo no estaba preparado para ello, yo solo tenía una canción en ese momento, su manager la escuchó en Italia, le dijo escucha este tema que no para de sonar en todos lados y la escuchó".

A Jennifer López que era una artista consagrada no le importó que el español solo tuviera un tema en el mercado; esa experiencia le dejó claro a Álvaro que "hay que hacer más música solo por la música y por el sentimiento y no por las escuchas que tenemos que es lo que ella hizo conmigo”.