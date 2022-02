Javier Limón: “Hay un gran vacío en el flamenco sin Paco de Lucía, Morente y Camarón”

Javier Limón, es uno de los grandes compositores y productores de nuestro país que trabaja con las grandes estrellas musicales nacionales e internacionales. El flamenco y la guitarra son sus pasiones, y esa afición es la que le llevó a conseguir el éxito que tiene.

Paco de Lucía, Alejandro Sanz, Buika, Bebo Valdés, Carlos Vives, Juan Luis Guerra… son algunos de los intérpretes con los que ha trabajado Limón.

Ahora mismo se encuentra en Boston, allí se fue hace 12 años para preparar el homenaje a Paco de Lucía. “Me voy a quedar un añito”, decía y “me traje a mi madre y todo”, cuenta Javier en ‘Herrera en COPE’, 12 años después de aquella incursión a América. Ahora, da clases de producción y composición flamenca en la universidad Berklee College of Music de Boston.

Limón ha publicado ‘Memorias de un productor musical’ en las que repasa su carrera musical junto a los grandes artistas. En ellas explica qué es un productor musical “es como un arquitecto. Por un lado, tiene que cuidar que la casa sea bonita, que la música se artísticamente bella; por otro lado, tiene que cuidar que la casa no se caiga, que suene bien tecnológicamente y que tenga autenticidad; y, por último, que no se vaya de precio es decir, no podemos hacer las paredes de oro ni que venga a cantar los coros Stevie Wonder, tenemos que controlar el presupuesto”.

Aunque, confiesa Limón que “a mí lo que me gusta es escribir canciones, lo de producir es un accidente y una manera de pagar la HIPOTECA”.

‘MI GUITARRA’, MEJOR CANCIÓN DEL AÑO DE LOS GRAMMY

Uno de los trabajos que recuerda Limón es el de ‘Mi guitarra’, una de las canciones que forma parte del disco ‘Hombre de fuego’ que interpretó Juan Luis Guerra y que fue premiada como la mejor canción del año por los Grammy.

De Juan Luis Guerra dice que es “una especie de santo bendito, el hombre”. En este disco también aparecen nombres de la talla de Alejandro Sanz, Carlos Vives o Pablo López.