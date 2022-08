Yohanna Alonso, en ‘Herrera en COPE’: "Mi padre me decía: 'tú te vas a gimnasia rítmica' "

Las artes marciales no tienen género, realmente no lo han tenido nunca, pero cuando nuestra invitada de hoy le pidió a su padre acudir a clases como su hermano, se encontró con un gran no como respuesta: "Mi padre me decía, tú mi niña no, tú te vas a gimnasia ritmica". Una época diferente donde los prejuicios y opiniones de los demás, prolongaron el consentimiento paterno hasta cuando rozaba la mayoría de edad. Su primera elección fue el 'Muay Thai', la modalidad en la que se convirtió dos años consecutivos Campeona del Mundo y a la que tiene especial pasión: "Para mi gusto es la más completa o con la que yo me siento más agusto" "Muay Thai al final es el arte de los ocho miembros".

Alonso tuvo claro desde pequeña que quería dedicarse a ayudar a los demás, "Desde pequeñita siempre decía que quería ser médico o policía", pero a medida que maduraba, y en relación a la fuerte influencia de su hermano, acabó eligiendo alistarse en el ejército. " Papá es que no quiero estudiar, no quiero ser médico, quiero ir a pegar tiros y barrigazos, y puñetazos" le dijo con total seguridad a su padre que no dudó en ir a alistarla a la subdelegación del gobierno. Una decisión que la llevó hasta el cuerpo de la Guardia Civil, donde puede compagina y mantener su carrera como deportista profesional.

Además, Yohana nos cuenta como un asesinato de violencia machista, fue el denotante para que comenzara a dar clases de defensa personal a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, y mujeres en general. Un proyecto solidario del que no para de aprender, y de sentirse orgullosa por el progreso real que ve en sus alumnas: "No hay mejor regalo en el mundo, que ver como le cambia el brillo de los ojos".