Vidal-Quadras: "Queremos que se oiga la voz de la sociedad civil en favor de la democracia y la Constitución"

Este sábado, a las 12 de la mañana, se ha convocado una manifestación en la plaza de Cibeles en defensa de la Constitución. Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán, forma parte de una de las organizaciones promotoras y ha estado en 'Herrera en COPE' para explicar los motivos de esta convocatoria, así como los detalles.

En primer lugar, se ha pronunciado sobre la comparativa realizada por Sánchez entre esta manifestación y la que tuvo lugar este jueves en Cataluña. Vidal-Quadras la ha calificado de "absurda" y ha destacado que "muestra es que el señor Sánchez está preocupado por lo que va a pasar mañana en Madrid".

Concentración este sábado a las 12:00h en Cibeles

En cuanto a los detalles, se trata de "una concentración en la Cibeles a las 12 de la mañana. No tanto en contra sino en clave de afirmación de la democracia, la constitución, España como nación, del imperio de la ley, de la convivencia entre los españoles. Es todo lo contrario que la de Barcelona".

Con ella se busca que "se oiga la voz de la sociedad civil en favor de la democracia, la Constitución y España como nación unida" porque España va "hacia la destrucción y el desmantelamiento de la obra de la Transición". "Esperamos que haya mucha gente porque lo que está sucediendo en España y respecto a esto la manifestación quiere ser una señal de alarma, es de extrema gravedad lo que el Gobierno está realizando es una mutación de la Constitución por la puerta de atrás", ha añadido.

"Buscamos que se oiga la voz de la sociedad civil en favor de la democracia, la Constitución y España como nación unida"

Otro de los puntos polémicos es la ubicación, puesto que en un primer momento los convocantes solicitaron que se celebrara en Colón. "Esta plaza tiene una gran ventaja para este tipo de actos, por la configuración de la plaza tiene un escenario ya construido, por lo que te ahorras el tener que ponerlo". Sin embargo, Vidal-Quadras explica que "nos lo negaron diciendo que otra persona había solicitado, media hora antes, la Plaza Colón para una manifestación el mismo día a la misma hora. Esto nos representará un coste adicional".

Convocatoria de la sociedad civil

Respecto a la cantidad de asistentes qué se espera, "es difícil hacer predicciones, pero ya se han adherido más de un centenar de asociaciones que defienden derechos lingüísticos, la vida, la Constitución, de tipo cultural". Destaca que "nos ha sorprendido gratamente que esta vez, lo que hemos visto, es que existe una red densísima de entidades creadas por la sociedad que trabajan en direcciones distintas, pero convergen hacia algo, una sociedad que se rija por valores de democracia, cohesión. España está viva, existe y no se resigna a que sus enemigos interiores la liquiden. Eso no va a suceder".

Por último, ha explicado si se va a dar protagonismo a los políticos que acudan o se trata de dar voz a las asociaciones. "La red de entidades que se ha movilizado para esta manifestación ha sido una iniciativa puramente de la sociedad civil. La idea nació de un grupo de personas de dos asociaciones y se fueron sumando todas", explica. Los organizadores aseguran que "los partidos políticos no han tenido nada que ver con la organización, ni han sido promotores. Simplemente, se les ha informado y si alguno quiere enviar a la manifestación a algunas figuras conocidas se manifestarán como un ciudadano más. Si vienen serán bienvenidos, pero no tienen ningún papel especial. No queremos que tenga el menor tinte partidista".