El primer sonido del día de Carlos Herrera: la sequía en Barcelona y el plan para combatirla

"Bueno, cielos despejados. Pero dicen que viene una dama. Ya nos lo adelantó Maldonado el viernes y esta semana se va a notar. Bueno, vamos a ver cómo se nota y hasta dónde llega, porque no hacen falta lluvias, porque qué originalidad".

"Vamos a empezar hablando de la sequía. Hoy visita Cataluña Teresa Rivera para entrevistarse con el consejero que habla de esas cosas, para ver cómo colaboran Gobierno Central y la Generalidad para hacer frente al reto de falta de agua. Hay 6 millones de catalanes que llevan desde la semana pasada con un tope de 200 litros persona. Hoy día van a hablar de financiación de esa iniciadoras en vior de barcos con agua y también de la solidaridad".

"¿La web de todos los españoles, eh? Sí, sí, sí. ¿Y eso están dispuesto a reconocerlo ahora las autoridades catalanas? ¿Catalanas? Porque donde falta de aguas en Cataluña, cuando falta agua en otros lugares, entonces ya el tema no es el mismo. Pero básicamente lo que la izquierda ha defendido y los nacionalistas, que muchas veces son lo mismo, es que nada de trasvase".

"Aquí la teoría de esta gente es el agua es de quien la tiene sea. Si el agua pasa por el territorio es mía y no, y esto no solamente es achacable a los catalanes o a los aragoneses con el Ebro. En 2003, el socialista Pasqual Maragall se negó en redondo a permitir un trasvase de agua a la Comunidad Valenciana".

"Maragall, que iba vestido de socialista, pero era un nacionalista más. No enviaremos una gota de agua por un principio de quita, porque no es justo que el agua del Ebro llegue a comunidades que no implantan políticas de ahorro y no necesitan el agua que piden con 2,2 cuadrados. El PSC negó el agua a Valencia y además acusó a los GAL, a los valencianos de despilfarrar".

"Pero bueno, con el paso del tiempo los valencianos han ido apañando votando alguna planta para desbordar agua como la de Sagunto, y en Cataluña ya sabemos a que se haya dedicado el dinero en lugar de preparar infraestructuras hidráulicas. Y ha venido esta sequía, que también lo es para la Comunidad Valenciana, porque hay que ver cómo está la cuenca del Cenia en Castellón y que ahora sea Cataluña la que ve con ojos golosos el agua de la Comunidad Valenciana, que no va a poder ahora decir a mí tampoco me sobra el agua".

"Los catalanes no han invertido en política hidráulica, malgastan agua, etc, etc No, no, pues el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, le ha dado a todos estos una lección de como hay que comportarse. Ha dicho muy bien, los valencianos, como buenos españoles, vamos a ser solidarios, si no en su perjuicio. La Comunidad Valenciana está dispuesta a ceder agua a quienes en su momento no quisieron darle agua a ellos".

"Espero que sea también verdad que nos garantizan por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades. Lo estamos siempre. Bueno, y el presidente catalán, pero aragonés esperándole al gobierno de Sánchez, le diga cuanto antes cuánta agua le van a mandar de otras partes de España".

"Todo parece que va a ser necesario que barcos que transporten agua tendrán que llegar a Barcelona en los próximos meses. Tendrá que venir de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica. Veremos si viene de excedentes de los ríos o de gentes desalentadoras. En cualquier caso, esperaremos la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, mejor no hacerse mala sangre".

"El camino es el de la Comunidad Valenciana. Si somos un país, hay que ser solidarios con todos los rincones que lo hace el que hace lo correcto duerme más tranquilo. Yo no sé qué tal va a dormir estos días el aquí. Lo de ahora mismo es sin indudablemente el comentario del día. La Fiscalía Particular de Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Particular de Sánchez".

"Porque lo último que hemos conocido viene de la Fiscalía del Supremo, tiene el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo ha hecho saber que no ve terrorismo en el caso de sunami democrática. Por lo tanto, se opone a que se impute ese delito a Puigdemont. Claro, pero hoy lo cuenta Ángela Marcial Hay en el mundo. Es que este hombre, Álvaro Redondo, fiscal del Supremo, cambió de opinión porque antes decía que sí".

"Y cuando cambió de opinión, tras mantener una reunión con don Álvaro, su jefe y tocayo Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, porque Álvaro Redondo defendió en un primer informe 60 folios e que había indicios para abrir una causa contra Puy de Mont. En breve iba a leo partes textuales, pero en fin, se lo leeré a lo largo de la mañana".

"Pero oye, que esa reunión con Donal Barone obró el milagro y aquel fiscal del Supremo hiciera un segundo informe en sentido contrario. Ahora ya no hay terrorismo. Lo que hizo Puigdemont en. Hay que recordar que la Fiscalía propone pero no dispone. El magistrado del Supremo, si lo estima oportuno, pueden darle la razón a García Castellón y seguir adelante con la investigación de terrorismo contra Puigdemont".

"Pero vean ustedes si la Fiscalía actuando no para promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público, sino de lo contrario, para desincentivar la acción de la justicia. Claro, es fácil colegir ahora de Ala y cómo le convenció Álvaro García Ortiz a a este otro Álvaro Álvaro Redondo".

"Oye, que te recuerdo que para promocionar como fiscal el que decide soy yo. Por lo tanto, el gobierno y a poco que sea sensible a las necesidades de ascenso, pues ahí lo tienes. Que hay que desdecirse de un informe de 60 folios diciendo que sí era culpable de terrorismo el señor Puigdemont y toda la compañía desdecirse, pues se desdice uno".

"Anda, córcholis, es que no me había dado cuenta. Y ahora, mirándolo bien, mirándolo bien, es verdad, no es terrorismo. Bueno, pues un escándalo. Pero es otro más, el escándalo de esta semana, que a lo mejor ni siquiera dura toda la semana, porque mañana, pasado o el otro, hay uno nuevo que no aparece. Quién sabe".