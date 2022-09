Una experta logopeda explica cómo podemos trabajar la voz para no quedarnos afónicos

Si hablamos de gritar y forzar la voz, los españoles tenemos la corona. Somos un país de gritones. Pero, si hay un lugar donde más desgastamos la voz es en los partidos de futbol. Y es que, en este ámbito, la selección española de fútbol acaba de añadir, para sus entrenamientos, unos walkie-talkies para que el entrenador de la selección, Luis Enrique, no se deje las cuerdas vocales. ¿Cómo funciona? Pues el técnico se comunica con los jugadores a través de los receptores, que estos llevan incorporados en su ropa de entrenamiento.

Y es que la mayoría de los entrenadores se desgañitan la voz en los partidos para que los jugadores les oigan y, la mayoría de estos reconocen que no les escuchan, a no ser que pasen al lado del banquillo. Pero, esto no se puede hacer en los partidos, por lo que aún tendrá que seguir dejándose la voz cada vez que haya un partido.

Los expertos en comunicación, quienes nos dedicamos a la radio y trabajamos con la voz, sabemos lo delicada que es esta herramienta. Lo del walkie-talkie está muy bien, pero sería mucho mejor educar la voz, cuidarla y aprender a proyectarla. Pero no solo para los entrenadores de fútbol, sino también a los cientos de profesores y educadores del mundo de la enseñanza, que todos los días se dejan la voz para que los escuchen hasta los alumnos del fondo de la clase, y a muchas otras personas que, sin darse cuenta, trabajan con la voz.

La logopeda y experta en voz, Marina Díez, ha explicado que "la voz es un instrumento de viento.Que funciona gracias a la respiración, al soplo, que hace vibrar las cuerdas vocales. Y luego, ese sonido, que se produce en las cuerdas vocales, es modificado y amplificado en la boca gracias al movimiento de la mandíbula, de los labios, de la lengua". Por lo que sí trabajamos bien la respiración, tenemos bien relajada toda la zona laríngea, más una buena agilidad de la lengua, de los labios y la mandíbula. Hacemos una buena proyección y salida de esa voz, que es mucho más sana y sin esfuerzo.

Un buen consejo, para los profesores, por ejemplo, sería calentar la voz y "adquirir una buena técnica, controlando la respiración, aprendiendo a tener una buena postura y manejando esa proyección para que les dé alcance en sus clases, con 25 o 30 personas, la voz llegue sin gritar", ha comentado la experta. Resulta que para la voz, el grito es lo peor, dado que es tensión y, la emisión con tensión siempre va a dar problemas.