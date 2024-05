Se cumplen 20 años desde que los Reyes Felipe y Leticia contrajeran matrimonio en la Catedral de la Almudena. Dos años de grandes cambios en nuestro país, tanto políticos como sociales, y que han marcado un antes y un después en nuestra Historia. Carmen Enríquez es periodista especializada en Casa Real y durante años ha seguido todos los pasos de la Familia Real en Televisión Española, y este miércoles en 'Herrera en COPE' ha dado algunos detalles de aquel evento.

Ha explicado que la transmisión de la boda la tuvieron que hacer desde un cuarto, frente al edificio en Paradores, para hacer la transmisión, y ha recordado que fue una pena "para la novia". "En el momento que pasó el Príncipe con su madre, empezó a diluviar de tal manera...", ha asegurado. Sin embargo, ha admitido que "las ventanillas con las gotitas de agua" fueron "una imagen muy bonita y romántica, pero lo suyo es que hubiera ido andando recorriendo con su padre esa distancia para que se pudiera ver perfectamente".

De hecho, fue tal la tormenta que ha desvelado que "los periodistas cuando terminó el chaparrón, se quitaban los zapatos, los volcaban y salía agua".





La reacción de Letizia cuando le preguntaron si tenía una relación con el Príncipe Felipe

Enríquez ha explicado también que fue un compañero de redacción en TVE quien le confesó que Letizia tenía una relación con el entonces Príncipe Felipe, pero no podía desvelar su fuente. Así las cosas, la periodista experta en Casa Real se acercó a ella y quiso preguntárselo directamente. "Se puso un poco nerviosa y diciendo: "¿Pero tú cómo te has enterado?" Que la fuente no te la voy a decir, pero como tengo confianza contigo, te lo pregunto", ha explicado la periodista.

Finalmente, Letizia admitió se habían visto "algunas veces" y tenían "amigos comunes". Así, Enríquez le dijo: "Voy a hacerte la pregunta de otra manera: ¿tienes una relación amorosa con el príncipe?". Leticia lo negó rotundamente. "Pensé, malpensado, que estaba saliendo con el Príncipe y que el Príncipe con ella, pero iba a ser una amistad especial más. Y en eso me equivoqué completamente", ha admitido.

La boda de Felipe y Leticia, un antes y un después en la Familia Real

La periodista experta en Casa Real ha explicado a Carlos Herrera que después del anuncio del compromiso, Letizia "se recluye en el Palacio de la Zarzuela. Ella iba con su cuaderno y su bolígrafo en cada una de las secciones de los departamentos aprendiendo, anotando, estudiando, preguntando mucho y tuvo una actitud muy positiva. Quería aprender todo porque no quería meter la pata, ese perfeccionismo que ha sido una característica de su carácter primaba".





Por esa primera parte, ha apuntado, "bien". No obstante, existe un antes y un después, y es cuando la prensa comenzó a perseguir a sus hermanas. "Había un acoso, cuando empezaron a inventar bulos sobre ella. Eso le afectó mucho". Enríquez ha señalado que fue algo "injusto" y que la clase alta no perdonó que el Príncipe "se casara con una periodista".

"Cuando pasó lo que pasó con la hermana, ella se protegió y se dedicó a protegerse a ella y a su familia", ha agregado. No obstante, ha admitido que tanto Felipe como ella ahora están "en un buen momento". "Ellos dos tienen miradas de complicidad, hay cariño cuando se miran unos a otros, han pasado unos años y han entendido perfectamente lo que significa desempeñar ese papel". De hecho, a quienes todavía ponen pegas por su relación, ha pedido que "lo acepten ay de una vez", ya que Felipe "se casó con amor".

En otro orden de cosas, la experta en Casa Real ha asegurado que los primeros meses "la relación entre la Reina y la Princesa fue bastante buena", pese a que a la Reina Sofía le hubiera gustado "tener más contacto con sus nietas". No fue tan sencillo con el Rey Juan Carlos, quien tiene "un carácter muy fuerte", algo que comparte con Leticia. "En algún momento parece que ella daba algunos consejos de cómo se podía mejorar el tema de la comunicación porque es un tema que ella controla y eso creó algunas chispas entre uno y otro".