Tres canciones para un "¡ahí te quedas!"

Tres grandes canciones sobre mujeres que dejan a sus maridos, que abandonan a su suerte a sus maridos o sus novios. Esta temática es relativamente novedosa, previa a los años setenta no se daba, lo normal era siempre que el hombre abandonase a la mujer y que la mujer se quedase llorando su mala suerte por haber sido abandonada. La revolución sexual, la lucha por la igualdad de los años sesenta, y las conquistas legales y económicas en este terreno hicieron que las mujeres adoptaran un papel más activo y que también ellas pudieran dejar a sus maridos. Una novedad que empezó a tratarse en la canción popular a partir de los años setenta, pero sobre todo a partir de los ochenta y que repasamos con Fidel Moreno.

Comenzamos con una canción satírica de Javier Krahe, de 1980. La canción que no dura ni dos minutos se llama '¿Dónde se habrá metido esta mujer?'. Y relata el momento en el que el hombre llega a casa del trabajo y se enfada porque no está su mujer, porque la cena no esta lista, la ropa está sucia, la camisa que necesita para el día siguiente está sin planchar, y también, este pobre hombre, descubre que falta una maleta y, para colmo, es la maleta de piel. En apenas dos minutos esta canción retrata con una ironía feroz cómo era un matrimonio convencional, con ese tradicional reparto de roles, y cuando termina la canción entendemos muy bien por qué la mujer ha decidido dejar a su marido. Vamos a escuchar una versión en directo grabada en 1988.

El segundo tema es el más conocido del género. La que nos enseñó a los españoles a aceptar de manera razonable el abandono de una mujer. Estoy hablando de ¿Y cómo es él? La canción más famosa de José Luis Perales. Perales ya era un cantante y un compositor de éxito cuando Ramón Arcusa le encarga una canción para el disco de Julio Iglesias que estaba produciendo. Perales se pone en el lugar de Julio Iglesias y se imagina el momento de la ruptura matrimonial entre Julio Iglesias e Isabel Preysler. Así que Perales se pone a componer y cuando la canción queda lista se la enseña a su discográfica y entonces le dicen que esa canción es muy buena y que no se la dé a Julio, que tiene que cantarla él.

Por último, escuchamos una canción de Julieta Venegas, Me voy, su canción más escuchada. Una canción de 2006 donde muestra la naturalidad con la que se vive hoy día la ruptura con un novio por parte de una mujer. En este caso, Julieta Venegas aduce como razones para marcharse, no haberse sentido entendida ni escuchada por el otro; no es que le eche las culpas, hay un momento en el que dice que seguramente ella se merece lo que ha pasado. Lo lamenta, lamenta la ruptura, dice que qué lastima, pero suelta amarras con una ligereza que veinte años antes habría sido impensable.