'Toreros con chanclas' en 'Herrera en COPE': “Compartir el escenario juntos y revueltos es un buen invento"

Muchas veces hemos oído la famosa frase “de la unión nace la fuerza”. Y este caso lo demuestra. Dos de las bandas de música españolas más populares e irreverentes de los 80 y los 90, 'No me pises que llevo chanclas' y 'Los toreros muertos' se han unido y se han creado 'Toreros con chanclas'.

Ambos grupos están liderados por personalidades de nuestro país como Pablo Carbonell y Pepe Begines. Y ellos han estado hoy en 'Herrera en COPE' para contar cómo surgió el grupo.

“En teoría, creemos que fue de noche”, contaba Pablo Carbonell. “Pero la verdad es que no nos acordamos ninguno de los dos. Fue una especie de simbiosis astral”, añadía, a la vez que aclaraba que, sinceramente “no sabemos quién es el responsable”.

Pepe Begines cree que “han sido los tiempos”. Algo que también ha destacado Carbonell. “Queríamos tener una positividad, no la que tienes ahora Carlos” -bromeando sobre el resultado de la PCR de Carlos Herrera- “sino otra. Queríamos hacer a la gente reír y saltar”.

También les ha venido bien. Porque, como ha detallado Pepe Begines, su banda, 'No me pises que llevo chanclas', iba a menos en cuanto a ritmo y armonía. Algo que tenía el grupo de Carbonell, “gracias a la fuerza rítmica y armónica de 'Los toreros muertos' lo hemos conseguido”. Además, ambos grupos llevaban un tiempo pensando en unirse. “Era irresistible. Había que juntarlo”, decía Pablo Carbonell. Una afirmación que pronto compartía Pepe Begines: “Creíamos que compartir el escenario juntos, revueltos y agitados sería un buen invento”. Una idea que se ha hecho realidad con esta nueva unión de 'Toreros con chanclas', un proyecto que no les impedirá seguir con las bandas por separado pero que les permite cumplir el sueño que tanto Pepe Begines como Pablo Carbonell tenían desde hace años, juntarse para hacer el gamberro con su música humorística.