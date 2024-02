Soraya Rodríguez, exportavoz socialista en el Congreso: "No reconozco al PSOE actual, es un partido sanchista"

Soraya Rodríguez es exdiputada del PSOE, antigua portavoz parlamentaria y ahora eurodiputada del grupo Renovar Europa. Ha estado vinculada al grupo socialista desde que comenzó en la política y este lunes en 'Herrera en COPE' ha criticado precisamente en lo que se ha convertido la formación: "No reconozco en el PSOE actual al PSOE", ha dicho.

Rodríguez ha reprochado que ahora "es un partido sanchista centrado solo en el secretario general, donde los organismos de poder que han existido tradicionalmente, han desaparecido" y ha lamentado que no reconoce "a este partido como el partido en el que milité e hice mi vida política". La exdiputada socialista también ha tildado de "caso de corrupción terrible" el 'caso Koldo'.

De hecho, y de tener delante ahora mismo al diputado Ábalos y también a Pedro Sánchez, Rodríguez les diría que todo le parece "esperpéntico".

"Le diría que cuando uno está de cargo público y ejerce, tiene que intentar no hacer daño al Estado de derecho. No hacer daño a la democracia y tanto él como la máxima dirigencia de lo que llamamos 'sanchismo', está haciendo mucho daño al Estado de derecho", ha explicado y considera que Ábalos "debe dimitir". Además, agrega que "no puede pasar un minuto más como cargo público".





Soraya Rodríguez, contra la directiva actual del PSOE

La eurodiputada ha señalado a Carlos Herrera que "las razones que alegué en esa carta de baja de la militancia se están confirmando una tras otra".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De hecho, y después de que Sánchez ganara las elecciones primarias a la secretaría del partido, "nosotros dijimos que había líneas rojas, que el PSOE con una vocación nacional española no podía sobrepasar y no se podía sustentar un gobierno con 90 diputados con aquellos que quieren destruir este modelo de España nación, para cambiarlo por otro de España de las nacionalidades. Esa línea roja imagina dónde ha quedado", ha lamentado Rodríguez.

Al ser cuestionada sobre si pudo haber fraude electoral en las primarias del PSOE, ha evitado dar una respuesta. "Hacer una acusación de esas características ahora es imposible demostrarlo", ha lamentado. "Tanto las primeras contra Edu Madina como cuando la candidata fue Susana Díaz, fueron unas elecciones primarias impropias de un partido político", ha explicado.

También Soraya Rodríguez ha explicado que por aquel entonces "se confrontaba no como compañeros, sino como enemigos" y todos aquellos que no estaban del lado de Sánchez, "representábamos a la casta, los privilegiados, los que habíamos reprimido la voz de la militancia". Eso, ha explicado, acabó generando una dinámica "absolutamente impropia de un debate electoral y confrontación interna".

A su juicio, "nunca se habían visto las discrepancias, el nivel de paralización y violencia verbal nunca se había vivido en el PSOE".

Sobre la amnistía, Rodríguez ha apuntado que claramente "va a ser revocada por el Tribunal Europeo de Justicia", especialmente porque se trata de un "tema tan sensible", hablando concretamente del terrorismo.

"Vamos a ver si se convierte en una amnistía general, que afecte solo a un grupo de personas independientemente del delito cometido, esto va a ser revocado a nivel judicial europeo y observado de forma muy crítica y con posibles consecuencias si hay una vulneración clara del Estado de derecho de parte", ha agregado Rodríguez. En cualquier caso, ha matizado que la ley todavía no se ha aprobado y que, mientras tanto, la Comisión todavía no puede hacer nada.