Sergio Barbosa, sobre Puigdemont: "Un golpista fugado de la justicia ya está haciendo campaña tan ricamente"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este miércoles santo, 27 de marzo de 2024.

Yo no sé dónde estará usted, pero los que estamos en Madrid y hemos venido esta madrugada a trabajar, los guantes que habíamos guardado ya en el armario, los hemos echado de menos, porque eso que se suele decir de que la Semana Santa es el anticipo del verano.

En esta ocasión, está siendo más bien lo contrario: la Semana Santa está siendo el recuerdo del invierno.

Y todavía gracias, que hoy las temperaturas se recuperan un poco; que el área mediterránea los que hayan elegido playa van a tener una mejora del tiempo y que ayer los chubascos dieron alguna tregua, de manera que muchas procesiones pudieron salvar la papeleta.

Cosa de la que nos alegramos. Mientras hoy lo que toca es pedir prudencia al volante porque, según los cálculos de la DGT, los que tienen la suerte de pillarse el jueves y viernes santo van a empezar a echarse a la carretera.

Hasta 9 millones de viajes por carretera desde hoy... hasta el próximo Lunes de Pascua.

Así que ya lo saben. A disfrutar de estos días, pero en lo que van y vienen, hagan el favor de estar atentos a la carretera. Que es, precisamente, lo que evitó ayer una mayor tragedia en Baltimore.

Menos mal, que tuvo el mundo estuvo a lo que tenía que estar y el que llevaba el barco y sufrió el fallo eléctrico avisó en cuanto pudo de que se iba contra un pilar del puente.

Menos mal, que quien recibió la llamada salió corriendo a cortar el tráfico en ese puente.

Y menos mal que los que iban en su coche a la una y media de la mañana, vieron las señales y frenaron en el último segundo para no entrar o apretaron para salir lo antes posible.

Póngase usted en la piel de esa gente que que ayer se disponía a cruzar con el coche el principal puente de Baltimore, a la una y media de la madrugada, tal vez volviendo de trabajar o yendo al tajo en horario nocturno, escuchando en el coche al Juanma Castaño de allí o preparándose para escuchar al Pulpo de Baltimore.

Y, de repente, se cruzan unos tipos como desesperados, diciendo para, para, para. Que un carguero de 300 metros de largo va derecho contra un pilar del puente... y lo mismo el puente se va a hacer puñetas.

Y a los pocos minutos, efectivamente, el puente se derrumba, llevándose, por desgracia, a esas seis personas que (y esa es la noticia triste de esta madrugada) se da ya por muertas.

Parece que todos o la mayoría eran operarios del propio puente. Lo cierto es que las imágenes de ese puente de acero, de dos kilómetros de largo, derrumbándose sobre al agua, debido al choque de ese carguero de 300 metros de largo ponen los pelos de punta.

La gente que andaba en tierra firme, rápidamente se dio cuenta de las dimensiones de la tragedia.

¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues hay que decir que ese tipo de cargueros debían pasar por el arco central del puente que no era una cosa gigantesca pero, hombre, con cuidado, había espacio de sobra. De hecho, cada año pasaban por ahí 16 millones de pasajeros y un montón de cargueros.

En todo caso, para evitar problemas, igual que pasa en lugares más estrechos como el canal de Suez o el Canal de Panamá, el capitán del barco deja los mandos en manos de un práctico local del puerto, para que haga la maniobra.

Entonces, ¿si el barco lo llevaba alguien que conocía bien el puente, cómo es que se fue directo contra uno de los pilares?

Pues todo apunta a que hubo un fallo eléctrico que dejó el barco a la deriva, directo hacia uno de los pilares.

Con el añadido de que el puente, al ser de 1977, no contaba con los sistemas de protección que hoy en día protegen los pilares de los puentes de este tipo de accidentes.

Hay que decir que en España, el puente de la Constitución de 1812, en Cádiz, también es un puente colocado sobre la vía de navegación de un puerto o astillero. Pero, en este caso, al ser de 2015, sí cuenta con unas protecciones modernas, pensadas contra el impacto de cualquier barco.

Aquí en España, no hay día que el Gobierno no tenga que hacerse el sueco ante las exigencias de la oposición para que de explicaciones por alguna malicia (cometida o por cometer).

La malicia por cometer, que ya ha puesto en guardia a más de uno, puede ser la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que ayer el Consejo de Ministros confirmó que quiere acometer este año.

Es decir, una ley que ha funcionado durante 150 años, justo ahora va a ser retocada. Justo por este gobierno. Un gobierno que quiere meter cuchara en cómo deben ser los procedimientos judiciales; hasta dónde pueden investigar los jueces; qué papel deben jugar los fiscales, la policía y todo el entramado judicial, en general.

Algo que es para ponerse en guardia, teniendo en cuenta cómo está manejando este ejecutivo un elemento fundamental del aparato judicial, como es la Fiscalía.

Ahora el PP ha vuelto a la carga para que el FGE, Álvaro García Ortiz, tenga que pronunciarse sobre la amnistía en el Senado, cosa a la que se niega, alegando neutralidad, cuando en realidad no lo quiere hacer porque decir que la amnistía es ilegal sería ir contra Pedro Sánchez (el presidente que presume de controlar la fiscalía) y decir que la fiscalía es una maravilla, sería un paripé.

Y todo esto, mientras García Ortiz no sale de una y se mete en otra... porque, como publicaron ayer los compañeros de The Objective resulta que la Fiscalía ya tenía listo el caso Koldo, justo antes de las elecciones generales del 23 de julio.

Sin embargo, qué casualidad, se decidió frenarlo hasta septiembre.

Resulta que el fiscal Anticorrupción Luis Pastor presentó un primer borrador de querella el 28 de junio pero, en el momento en que elevó ese borrador a su superior Alejandro Luzón y que la cúpula de la fiscalía tuviera conocimiento de esa investigación que afectaba al gobierno…. se pidió al señor Pastor que elaborase otro informe.

Es decir, lo que debería haber quedado resuelto en dos-tres semanas, al final, con el nuevo informe, se retrasó hasta el 6 de septiembre. Que fue la querella que, finalmente, se presentó en la Audiencia Nacional y que precipitó las detenciones y todo el impacto político y mediático que hemos conocido estas semanas.

Pero todo ya cuando habían pasado las elecciones en la que Sánchez se jugaba sobrevivir en Moncloa.

Desde la Fiscalía alegan criterios técnicos y operativos para ese retraso y hay algunos que dicen que hay un pacto no escrito en la política española para que la Fiscalía no saque asuntos que puedan condicionar unas elecciones. Pero, visto lo visto, con el uso de la Fiscalía y Hacienda para buscar las vueltas al entorno de Ayuso, ¿Alguien duda de que si el caso Koldo hubiera afectado a la oposición, se hubiera sacado en junio?

Pues eso es lo que ha mosqueado al Partido Popular.

Conociendo a Moncloa, no parece que se vayan a apurar demasiado por la enésima polémica que salpica a García Ortiz, que ahí sigue en su cargo, a pesar de que el propio Tribunal Supremo le acusó de desviación de poder y que muchos fiscales le consideran impropio para el cargo por su “sintonía permanente” con los intereses del sanchismo.

Hemos llegado a un punto en el que el desahogo es tan grande, que ya en el gobierno hasta se permiten sincerarse un poco con los españoles.

Ayer fue un día curioso porque como lo de la precampaña catalana va a ser un festival de luz y de color, con los partidos separatistas comparándose entre ellos para ver quién se independiza antes y van a estar poniendo en un brete al gobierno un día sí y otro también.

Pues Bolaños pidió ayer como un poco de cuartelillo a la opinión pública. Es decir, vino como a hacernos una confesión: que los políticos de hoy en día, en realidad, son unos cuentistas.

Es decir, Bolaños viene a tratar de convencernos de que los separatistas son como el parchís, que se comen una y cuentan 20.

O dicho de otra manera, que, en estos días, van a decir muchas cosas, pero que en realidad… no conseguirán todo lo que piden.

Lo que pasa es que, en esa reflexión de Bolaños, va encerrada también la crítica al propio Bolaños y al propio gobierno del PSOE. Nos está reconociendo que, hoy en día, el sanchismo se toma las campañas como un periodo en el que se puede exagerar y hasta mentir, más incluso de lo que ya hacen habitualmente.

Es decir, a Bolaños le ha faltado decir: “Recuerden ustedes, que en las campañas electorales mentimos como cosacos y nos ciscamos en la inteligencia de los españoles”.

Y ahí es donde el propio gobierno de la Generalitat, le ha devuelto la pulla.

Porque si ayer el gobierno presentó el recurso ante el Constitucional para frenar la iniciativa popular que está tramitando el Parlament para declarar la independencia unilateral y hacerse el machote y el responsable que en realidad no va a permitir a los separatistas hacer lo que les da la gana.

Los propios separatistas ya le han dicho a Moncloa que tampoco presuma tanto, porque para cuentista, el propio gobierno de Sánchez.

No me dirán que no es realmente curioso como ellos mismos, con sus acusaciones cruzadas y sus ataques de sinceridad calculada, te vienen a reconocer que son unos tahures de la política.

Unos tipos que juegan con la opinión pública, con una frivolidad que compite ya con los mejores vodeviles.

Y ciertamente, como lo que se está hablando estos días, (que si los privilegios fiscales para Cataluña que podrían romper definitivamente la solidaridad entre territorios, que si algún tipo de consulta soberanista), como todo eso son cosas muy serias pues el sanchismo ha pedido a sus terminales mediáticas que lancen justo ese mensaje: que convenzan a los españoles de que no hay que dramatizar con todo lo que escuchen y vean estos días y los que han de venir.

Porque lo que ya se está escuchando y sobre lo que se está negociando, no se lo comen ni los lobos.

Y sí, podrán quitarle dramatismo a todo y asegurar que hay mucha sobreactuación en lo que se dice. Pero hay cosas que sí son ciertas y tangibles como la vida misma.

Entre ellas, que un golpista fugado de la justicia ya está haciendo campaña tan ricamente, tras haber condicionado la formación de gobierno en España.

Puigdemont hizo un mitin ayer en Perpiñán y presentó su “lista de país”. Y ese es el drama de los catalanes a los que Sánchez ha traicionado.

Que Puigdemont no considera catalanes a los que están fuera de su lista de país. Y de ellos no se acuerda el gobierno.