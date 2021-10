La reacción de Herrera a la renuncia de los Rolling Stones a cantar 'Brown Sugar': ¿Vosotros también?

Los Rolling Stones han claudicado y excluido el tema 'Brown Sugar',('Azúcar moreno', en español), por sus referencias a la esclavitud. Desde que se publicara esta canción ha estado presente en todas las giras de la banda británica hasta que ahora ha decidido no volver a interpretarla más en vivo.

La canción fue incluida en el álbum Sticky Fingers de 1971. Años más tarde, en el 2004, la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto 490 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y la quinta -de entre 100- de las mejores canciones de guitarra de todos los tiempos.

'Un barco de esclavos de la Costa de Oro rumbo a los campos de algodón/vendida en el mercado en Nueva Orleáns' o 'Le oyen azotar a las esclavas en la medianoche', 'Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien?', son algunas de las frases que incluye la canción que versa sobre una esclava negra en los campos de algodón de Estados Unidos, y que han desatado la polémica entre algunos sectores.

La banda, inmersa en la gira No Filter (Sin filtros) ha reconocido la decisión en el transcurso de una entrevista en el diario Los Angeles Times. Su guitarrista Keith Richards, no muy conforme, señalaba: “¿no se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira”.

Mick Jagger, trataba por su parte de restarle importancia. “Hemos tocado Brown Sugar en todos nuestros conciertos desde 1970, y a veces decimos: ‘Vamos a quitar la canción y ver qué pasa’. La lista de temas para una gira en estadios es complicada”.





Los Stones perdían a finales de este verano a Charlie Watts, su emblemático batería a los 80 años de edad "uno de los más grandes bateristas de su generación", señalaba la banda sobre el miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

HERRERA: "¿VOSOTROS TAMBIÉN?"

La noticia ha sido comentada por Carlos Herrera en su monólogo de las 7 en 'Herrera en COPE' que lo ha tachado como "la idiotez del día". "Que no haya día sin idiotez. Hoy le toca a los Rolling Stones, que están más de geriátrico que de dar conciertos. Van a retirar de su repertorio la canción porque puede resultar ofensiva por sus alusiones a la esclavitud. La idiotez llega a todas partes. Querido Mick Jagger, quierido Keith Richards, ¿vosotros también hijos míos, vosotros también?. Señores, que no se salva nadie".





