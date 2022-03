Rodrigo Rato, sobre el futuro de Europa, en COPE: "Va a haber escasez de alimentos"

Carlos Herrera ha hablado este viernes con el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. El que fuera ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional, se ha pasado por los micrófonos de COPE para analizar la última hora de un mundo que vive las consecuencias económicas derivadas del fin de la pandemia y la guerra que Putin ha comenzado en Ucrania.

Rodrigo Rato analiza la preocupante situación económica

Rato ha realizado un análisis de la situación económica que no solo vive España. Una situación que el exministro vive "con preocupación, llevamos una tendencia al alza desde la primavera pasada", ha dicho en relación al crecimiento del IPC. Y es que Rato ha recordado que llevamos "casi un año de aumentos de precio", criticando que "se ha querido ver una temporalidad muy discutible". "Es preocupante y hace falta una combinación de políticas macroeconómicas que no son fáciles. Estamos en un entorno de bajo crecimiento", ha recalcado para terminar por asumir que "tenemos una inflación energética, de alimentos y de otros servicios. Una combinación peligrosa", ha señalado.





Uno de los problemas que ha señalado el exministro y exvicepresidente del Gobierno es que "tenemos una política energética muy contradictoria desde hace tiempo y eso ha explotado", ha señalado. "El sábado por la mañana el Gobierno no era muy partidario del gas y el sábado por la tarde, después de la vista de la Comisión Europea, eso ya no era así", ha criticado

¿Viviremos una crisis como la de 2008?

Es una de las preguntas que Herrera le ha planteado a un invitado que conoce muy bien la situación económica que vivimos en España por aquel entonces. "La crisis de 2008 fue una crisis de endeudamiento, ahora las familias no están endeudadas, sí lo está el Estado", ha señalado, asumiendo que este tiene una mayor capacidad para recuperarse de un problema de deuda. "La crisis de la pandemia fue un shock externo muy poderoso que obligó acertadamente a financiar el gasto público con deuda. Creo que hay que deflactar las tarifas, el estado no puede beneficiarse del aumento de la inflación", ha advertido Rato, no sin antes anunciar que para hacer frente al "gasto público corriente, vamos a tener que enfrentarnos a una Unión Europea que nos va a exigir una disciplina presupuestaria".

La sombra de Europa ha recorrido la conversación en 'Herrera en COPE' durante todo momento, ya que el mismo Rodrigo Rato ha señalado que "una parte de nuestra inversión pública va a venir de Europa, aunque Europa somos todos y lo acabaremos pagando todos", ha remarcado. "El año pasado no tuvimos un gran éxito en la utilización de los fondos europeos. Si no bajan, si no se invierten, pueden ser una oportunidad perdida. La apuesta es no solo hacer declaraciones, sino garantizar que el sector productivo español, que sufre por impuestos y energía alta, necesita que esos fondos lleguen a todos. Esa explosión de inversión privada podría ser la gran solución para dinamizar la economía", ha analizado Rato en COPE.

Las pensiones, la energía y los alimentos, en el aire

"Yo soy pensionista y tengo una opinión sesgada del tema", ha comenzado bromeando Rodrigo Rato. Entrando ya en materia, ha tratado la preocupante situación de, como viene anunciando el Gobierno, mantener las pensiones indexadas al IPC en un momento de subida de la inflación: "Indexar a inflaciones extraordinarias llevaría a una situación presupuestaria inmanejable. Creo que el gobierno es uno de los temas en los que va a tener que actuar", ha advertido con cierta preocupación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"El tema de los alimentos, la política agraria común, tendría que cambiar", no ha dudado en decir el exministro de Economía de España. "Los alimentos se han convertido en un tema de seguridad. Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor con Rusia", ha señalado en COPE el exministro y exvicepresidente, para finalmente asumir que "España es un país que tiene un sector agrícola infrautilizado".

La pobreza en el mundo, en aumento

Al ser preguntado por el tema, Rodrigo Rato ha asegurado que "la pobreza está aumentando. Por un lado, la pandemia ha afectado a sociedades más débiles. La ONU ha dado unas cifras de aumento tremendas". Rato ha recordado cómo "el principal país que salió de la pobreza fue China. En estos momentos la pobreza en el mundo está aumentando y va a aumentar. Si a nosotros las tensiones geopolíticas nos están afectando, más a países como Egipto", ha ejemplificado.

La situación económica global ha cambiado: "La diferencia entre los muy ricos y muy pobres han aumentado mucho en los últimos años. En Europa el estado del bienestar ha suavizado estas cuestiones, pero la crisis del 2008 que en España fue en 2012 ha perjudicado al empleo menos favorecido", ha argumentado Rato. "La inflación es un impuesto sobre las rentas familiares, que perjudica a las rentas menos favorecidas", ha recordado el exministro, para pedir "que la burocracia no ahogue los derechos de los ciudadanos".

¿Qué se va a encontrar el próximo Gobierno?

Carlos Herrera ha querido preguntarle a Rodrigo Rato por lo que considera que un posible nuevo Gobierno se encontraría al llegar a la Moncloa tras la salida de Pedro Sánchez y su equipo económico. "Lo que se va a encontrar depende de cuándo se produzca. Hay cosas que sabemos, algunas malas como el aumento de la deuda pública y otras buenas como el aumento de la inversión europea", ha señalado. "Estamos muy en el tope de lo que podemos recaudar. Empezarán a aparecer impuestos que querrá la Comisión Europea. Todos los impuestos en Europa recaen sobre los mismos, los europeos. Vamos a tener una situación de impuestos muy tensa, y vamos a tener que racionalizar el gasto", ha advertido.

Rodrigo Rato ha pedido "que los gobiernos fijen nada más llegar su hoja de ruta", puesto que ha señalado que "lo que un gobierno no sea capaz de hacer en los dos años primeros... Después ya le es muy difícil hacerlo. Estas reformas son muy difíciles de hacer en los últimos momentos de la legislatura. Es un momento muy difícil para plantear reformas. Porque suponen como mínimo un cambio en el status quo que no gustarán a gente", ha avanzado.

Y ya en un análisis sobre cómo debería actuar el actual ejecutivo, Rato ha señalado que "el Gobierno tiene que plantearse una estrategia sostenible de recaudación y que no ahogue la recuperación. Sería sorprendente y frustrante que en 2022 volviéramos a no ser capaces de usar más del 50 por ciento de los fondos a nuestra disposición. Es un chollo que nos ha caído por estar en el euro", ha recordado Rato, criticando que todavía en lo que va de año se siga debatiendo cómo usar los fondos: "Esto debería de estar más que hablado".

El consejo de Rodrigo Rato al PP

"Desde el año 2014 ya no pertenezco al PP", ha confesado quien fuera el referente económico del partido durante los gobiernos de Aznar. "Ningún ser humano toma siempre todas las decisiones adecuadas. Me siento orgulloso de la época en la que trabajé allí", ha recordado en COPE.

Sobre la situación actual, Rato se ha mostrado realista: "Ahora lo ve un ciego, están en una situación en la que tienen que mejorar sus expectativas. Les deseo que acierten", ha recalcado, tras lo que ha recordado a Feijóo y el afecto que siente por su figura al conocerle desde hace "20 años": "Me parece una persona muy competente", ha dicho sobre él.

Al pedirle que dé un consejo al que fuera su partido durante años, Rato se ha mostrado reacio: "No soy quién para dar consejos", aunque finalmente ha querido lanzar un mensaje claro: "Si tienes un buen equipo, te salen las cosas mejor. El PP tiene una buena cantera, se ve en los gobiernos autonómicos. Mi único consejo es que cuiden mucho tener buenos equipos".

El pacto del PP con VOX y los impuestos en Madrid

Otro de los temas económicos de actualidad, siempre presente en nuestro país, es el de las reglas fiscales autonómicas y las acusaciones que sobre Madrid se vierten al respecto. Rato ha señalado que esos mecanismos fueron puestos en marcha por su equipo. "Eso de que Madrid aplica una ley distinta que Cataluña no es verdad. Lo que pasa es que Madrid baja impuestos y Cataluña los sube. Parece que a los madrileños les gusta. Lo que no tendría lógica es que el reglamento de ascensores pudiera ser distinto y el de impuestos no", ha criticado.





Y en ese repaso de la actualidad, rodrigo Rato ha sido preguntado por los pactos del PP con VOX para formar gobierno en Castilla y León: "A mí de los acuerdos entre partidos democráticos, me interesa de qué tratan los acuerdos. No conozco el acuerdo en detalle, pero hay que juzgarlo en función de lo que se acuerda. Creo que de lo que se trata es ver qué se pacta", ha remarcado sin ir mucho más allá.

¿Puede quebrar Rusia?

Herrera, por terminar de afinar el análisis económico, le ha preguntado a Rato por la situación de Rusia y cómo puede afectarnos. Rato ha recordado que el FMI asegura que una posible quiebra de Rusia está en el horizonte "lo que no quiere decir que vaya a pasar". Rato considera que Estados Unidos quiere romper las relaciones de Rusia con el mundo financiero internacional, hasta apropiarse de parte de las reservas rusas. Rusia no tiene una moneda para enfrentarse a eso. Puede sentir que al haber sido expulsada tampoco tiene que pagar a los demás", tras lo que ha ejemplificado con el coaso de las aerolíneas del país presidido por Putin: "Las compañías aéreas rusas tienen en gran parte los aviones alquilados a una compañía irlandesa. No le van a pagar".

"Va a haber muchísimas pérdidas privadas. Pueden llevar a Rusia a una suspensión de pagos. El día dieciséis vencen un porcentaje importante de bonos rusos. No sé cómo lo van a pagar. Rusia ya ha tenido un precio económico muy fuerte por esta situación y va a tardar muchos años en recuperarse. Las compañías que han tenido que salir corriendo de Rusia, será muy difícil que vuelvan a muy corto plazo", ha profetizado.

La penitencia de Rodrigo Rato

Ya por último, Antonio Naranjo ha querido preguntarle a Rodrigo Rato por su situación personal, desde que fuera detenido y perseguido por la Justicia, contra quien ha tenido palabras críticas: "La lección es que aceptar es muy importante y al mismo tiempo es muy importante estar atento a la realidad. Tenemos un sistema judicial muy complicado. A mí me detienen en mi casa delante de mis hijos el 16 de abril de 2015 y todavía hoy no sé exactamente de qué me voy a tener que defender", ha argumentado.

Para terminar, Rato ha querido citar a una conocida banda musical: "Como dirían los 'Beatles', todo lo que necesitas es amor", tras lo que el que fuera exministro y exvicepresidente del Gobierno de España ha asegurado en COPE que "la politica tiene su momento, pero no la echo en falta para nada".

Audio