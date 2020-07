Responsable de Inmunología del CEU: "La mascarilla es de las mejores herramientas para controlar el virus"

Carolina Hurtado, responsable de la Unidad de Inmunología del CEU y miembro de la Sociedad Española de Inmunología, ha sido entrevistada este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que “es llamativo” que haya que obligar coercitivamente a la población al uso de la mascarilla en lugar de usarla por civismo. “La mascarilla es de las mejores herramientas para controlarlo -al vius-”, ha manifestado.

La experta también se ha pronunciado sobre los diferentes proyectos de vacunas que hay en marcha contra el nuevo coronavirus. En este sentido, ha puesto el foco en la que está desarrollando la Universidad de Oxford, que se basa “en un virus del resfriado del chimpancé y que han modificado “para que no produzca ninguna enfermedad. A ese virus le han puesto en el exteior el coronavirus”. “Han visto que el sistema inmunológico ha respondido y ha desarrollado anticuerpos”, ha explicado.

Sobre la vacuna de Moderna, ha señalado que es más novedosa ya que “en lugar de utilizar un virus en sí, utiliza el ARN, que es el material genético que hay en el interior del virus”, de forma que aunque no se produce una infección, el sistema inmune lo reconoce “y está preparado para poder actuar”.

En ambos casos, la experta ha dicho que probablemente se produzcan anticuerpos. A lo mejor en diciembre de 2021 esté preparada para su uso la vacuna de Moderna y la de Oxford en septiembre de 2021, ha manifestado.

En lo que respecta a las pruebas para detectar el coronavirus, Hurtado ha dicho que “lo ideal es hacer la PCR” cuando alguna persona tiene sintomatología del virus como fiebre, tos seca o dificultades para respirar. Los test rápidos “nos dicen los niveles de anticuerpos. Tienen que pasar entre 7 y 10 días de la infección. A lo mejor el test rápido no sirve para nada” si no ha transcurrido ese plazo porque puede arrojar resultados erróneos. También están los test serológicos, “que cuantifican los niveles de anticuerpos” y son los más fidedignos ya que los test rápidos pueden dar lugar a “ un 70% de problemas. Los más adecuados son los serológicos” para saber si has pasado el virus. Pero si quieres saber si padeces el virus porque tienes sintomatología, habría que acudir a las PCR, ha recalcado.

Por otro lado, la experta ha dicho que hay personas que han dado positivo en PCR y que no han desarrollado anticuerpos porque el virus infecta a las células, se reproducen dentro de ellas y cuando las rompen salen a infectar a las células que las rodean. “En ese momento, cuando el virus está suelto, se pueden desarrollar anticuerpos”, ha dicho. “Lo ideal en una infección viral sería desarrollar la respuesta celular”, ha finalizado Hurtado.