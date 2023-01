“Sigue haciendo en lo que haga, la excelencia”, así define Carlos Herrera a su invitado “maestro de periodistas y también de toreros”Rafael Moreno, periodista, crítico taurino y apoderado.

Recuerda Herrera que Moreno hacía “los informativos de Radio Popular en aquellos años en los que algunos íbamos empezando” y, por eso, se refiere a él como “maestro”; algo que halaga “muchísimo” a Rafael aunque confiesa no sentirse “profesor” e insta al comunicador a llamarle “compañero, aunque casi nos separan 20 años de esta historia que estamos contando”.

Y así llega el recuerdo de este periodista de su primer encuentro con el presentador de ‘Herrera en COPE’, “cuando yo era una persona mayor tú entrabas como un chiquillo, arrollando. Tanto que me di cuenta de que los que venías detrás empujabais mucho y me dije: ‘me tengo que buscar la vida fuera de aquí’”.

Rafael Moreno dirigía los primeros informativos regionales en COPE Andalucía, “en aquella emisora de la calle Vírgenes”, relata Herrera. Un trabajo que compaginaba con otros en periódicos como el ABC u otros. Una época que el periodista recuerda como “durillo, porque en todas partes tenías que estar y cumplir” resaltando que “nuestra profesión depende de nuestro trabajo; si trabajamos mucho, seguimos; si no…”.

Contentos por volver a encontrarse, además de "verte tan joven y con las mismas ganas de luchar", le dice Moreno a Carlos: "No te jubiles… que te vas a enterar de lo que es jubilarse".





“Confundimos la verdad del poder con el poder de la verdad”





Una vez que los dos periodistas han rememorado algunos recuerdos, es hora de hablar de última novela de Rafael ‘Su amigo el fraile’, que empieza con la cita del evangelio de San Juan: “La verdad os hará libres”. Porque según su autor “no le damos la importancia que tiene a la verdad y confundimos la verdad del poder con el poder de la verdad”.

Confiesa Moreno que “he procurado servir a la verdad, no sé si lo he conseguido pero no me arrepiento de nada. Me ha hecho muy feliz aunque haya perdido muchas batallas”.





De crítico taurino a apoderar a Espartaco

Rafael Moreno fue crítico taurino en aquella época de los ‘sobrecogedores’, afirmando que “nunca cogí sobres, lo que significó un pequeño revuelo cuando llegué a Sevilla”. “Fui uno de los que combatí ese sistema y me resultó muy beneficioso”, señala.

En este aspecto, defiende el crítico taurino defiende que “los sobrecogedores no eran los culpables, eran los medios que vendían a los sobrecogedores el espacio para hablar, no les ponían condiciones pero les cobraban un dinero. Con lo cual, el sobrecogedor tenía que coger el dinero para él, para el medio y para poder vivir”.

Moreno conocía a Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' desde chico, y fue él torero quien le pidió que le apoderase, aunque al principio éste se mostrase reticente. Admite el apoderado que “yo no cambio a Espartaco, lo que hago es sacarle rentabilidad a lo que él hacía” y considera que lo consiguió y que colaboró a “que no le engañaran, que cobrara lo que tenía que cobrar y a defender sus intereses”.

Eso sí, confiesa que “Espartaco, económicamente sí me cambia la vida”. Además de apoderar al diestro sevillano, Rafael ha escrito su biografía ‘Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’: El largo y difícil camino del éxito’.





El halago de Rafael Moreno a Roca Rey





Por último, confiesa Moreno que de seguir siendo apoderado hoy día, le gustaría apoderar a Roca Rey, asegurando que “está en muy buenas manos de Roberto Domínguez”.

Para Rafael, Roca Rey “en este momento está cumpliendo la misión de todas las grandes figuras del toreo, que es cambiar el paso al resto de los que vienen detrás”.