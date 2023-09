Rajoy califica de "grotesco" el uso de lenguas cooficiales en el Congreso: "Me parece absurdo"

Mariano Rajoy ha respondido, en 'Herrera en COPE', a numerosas cuestiones que se encuentran en primera línea política nacional. Uno de esos asuntos es el de la irrupción de las lenguas cooficiales en el Congreso. Este martes, PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC votaron a favor de que se reforme el reglamento de la Cámara baja para que se pueda implantar el uso del catalán, euskera y gallego en los plenos, las comisiones, y en todas las iniciativas, que deberán requerir de traducciones.

El expresidente del Ejecutivo asegura que "es un incumplimiento más de la ley. Me parece absurdo. No hay ningún Parlamento del mundo donde la gente, pudiendo entenderse, hable utilizando otra lengua. Es una de las cosas a las que se ha visto obligado el PSOE para conseguir la investidura. Es grotesco y no se le ocurre a nadie. Es lamentable. Está tomando el pelo al conjunto de los españoles". Vuelve a ver aquí el momento exacto en el que habla sobre ello.

Más allá de ello, Rajoy también ha hablado sobre una hipotética repetición electoral. El exlíder popular ha sido claro y afirma en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que se "repetirán si no hay Frankestein".

Rajoy, sobre el encuentro entre Díaz y Puigdemont: "Es uno más de los muchos disparates que estamos viendo"



¿Y qué futuro tendría un Gobierno 'frankestein'? Explica que sería un Ejecutivo, predice, para poco tiempo porque "necesitaría el apoyo para la totalidad de las votaciones. No sería estable. Sería un desastre y sería continuar en la dinámica en la que nos hemos metido en los últimos tiempos. Si nos lo llegan a decir hace 3 años, no daríamos crédito. Que la vicepresidencia vaya a reunirse con un prófugo de la Justicia. Es uno más de los muchos disparates que estamos viendo en todas estas fechas".

Vuelve a ver aquí la entrevista completa de Mariano Rajoy en 'Herrera en COPE'

La investidura de Feijóo, un más que probable pacto de los socialistas por la amnistía del golpismo catalán y cuatro años más de un Sánchez al que ya critican figuras históricas en su partido. Todos estos son los ingredientes de la entrevista a los que ha respondido Mariano Rajoy en 'Herrera en COPE'y que puedes volver a ver en el vídeo que tienes disponible a continuación.

