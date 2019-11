¿Qué lleva a un hombre a cometer un abuso en 'manada'?

La Audiencia de Barcelona condenaba este jueves a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual a cinco de los seis procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona), a quienes la Fiscalía acusaba de agresión sexual al entender que la víctima fue intimidada.

La condena es por abuso y no por agresión como solicitaba la Fiscalía porque considera que la víctima se encontraba "en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía" y sin poder "determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales" con los procesados, quienes no tuvieron que emplear "ningún tipo de violencia o intimidación" contra ella.

En 'Herrera en COPE', el juez Vázquez Taín ha explicado que el Código Penal “establece claramente que la violencia o intimación es necesaria para castigar como violación”.

"El Código Penal es anacrónico"

Por eso, ha considerado que este Código “es anacrónico”. “Hay una serie de reformas que estamos pidiendo los jueces pero los políticos se limitan a alegar que hace falta educación de género cada vez que hay un asunto de este tipo”.

Pero ¿qué lleva a un hombre a cometer un abuso de forma grupal? ¿lo haría también individualmente? Para el psicólogo, Iñaki Piñuel “sería más difícil”. “Lo podría hacer pero el carácter grupal es algo característico de estas agresiones. Cuando hay un grupo, se sustrae a su responsabilidad individual y los individuos que forman parte de él, se imitan. En grupo se siente validado moralmente, incluso se ve arrastrados por el carácter mimético o imitativo propio de los seres humanos. Todo esto hace que se forme la tormenta perfecta”.

En su opinión, tiene mucho que ver con la hipersexualización de nuestra sociedad a edades tempranas. “No podemos escandalizarnos de que ocurran estas cosas. Cada vez niños más pequeños tienen acceso a ordenadores donde pueden ver escenas pornográficas, que son pura violencia y eso termina normalizándose”, explica en 'Herrera en COPE'.

En este sentido añade, “actuar en manada es una forma de socializarse, de hermanarse, de ahí que el térmimo 'manada' sea bastante aproximado a la realidad psicológica de lo que ocurre en el seno de estos grupos”.

Se han transformado en un grupúsculo de psicópatas integrados que vuelven a actuar

Frecuentemente, advierte, “estas manadas se han trasformado en un grupúsculo de psicópatas integrados que vuelven a actuar. El peligro es que participar en ellas va modificando a la persona y aclimatándola a una conducta que cada vez le parece más normal”.

Por eso, añade “hay que educar a los individuos en su responsabilidad individual”. “No se trata de un problema que vaya a resolverse con el cambio el Código Penal. Las prácticas de este tipo tienen raíces muy profundas en las que hay que hacer reflexiones más allá de legislar y empezar a entrar en las causas que son bien conocidas por la psicología" y que en su opinión pasa por actuar "en la prevención y en volver a los básicos de educación y valores”.