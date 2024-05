¿Qué consecuencias tendrá el reconocimiento español del Estado palestino? "No es bueno"

El pasado 22 de mayo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció en el Congreso de los Diputados que España reconocerá el próximo 28 de mayo al Estado palestino. David Hatchwell es presidente de la Fundación Hispano-Judía y presidente de EXCEM SOCIMI SIR, y en 'Herrera en COPE' ha reprochado que "no esperábamos que fuera tan obvio", pero ha admitido que Sánchez "con cada gesto se retrata y es un señuelo más para no hablar de política española".

Ha confesado que todavía no se conoce el alcance de las consecuencias de seta decisión ni de hasta dónde llegará, "pero no es bueno para unos países que son hermanos". Ha agregado que "la comunidad judía está en shock y decepcionada con la persona que lidera España y que no representa a España ni a los españoles". En este orden de cosas, ha apuntado que la izquierda en España "se organiza alrededor de unas causas incomprensibles".

Considera que "Sánchez, antes de unas elecciones a nivel europeo, quiere olvidarse de una serie de problemas personales que tiene dentro de su partido y de su familia, y hacerlo posible para que se movilice la gente previamente y la causa palestina siempre lo es".

Hatchwell ha explicado que desde el año 48 se ha intentado cinco veces "tener un Estado palestino que viva en buena vecindad con el Estado judío". No obstante, ha subrayado que el problema "no es que haya un Estado palestino", sino más bien que "los palestinos no quieren que haya un Estado judío, que además es una democracia garantiste que permite que no judías vivan ahí con los mismos derechos".

"Sánchez, con este intento de reconocimiento, está recompensando la masacre genocida del 7 de octubre", ha lamentado.

El presidente de la Fundación Hispano-Judía ha asegurado que la intervención israelí ha sido "increíblemente precisa" en la que había "toda una zona estaba llena de bombas, más de 15.000 casas con bombas esperando a soldados israelís, túneles sin ningún tipo de refugio para los civiles construidos por Hamás". También ha agregado que "le interesaba ese doble crimen contra la humanidad, el de atacar a civiles israelís y que sus civiles mueran para que una causa palestina que ellos defienden, sea una causa de victimismo".

Por ello, ha agregado, "Israel ha actuado de una manera increíblemente certera y no tenía otra respuesta que llevar a cabo, Israel no puede perder guerras". Ha recordado que todavía hay "130 rehenes pudriéndose en los túneles" y ha recordado el caso de una de las jóvenes rescatadas, quien tenía "87 restos de esperma distintos cuando la encontraron, imagínese hasta qué punto la barbarie de esta gente".

Tampoco ha olvidado a los dos españoles que fueron "ejecutados por Hamás", lo cual "nos tiene que llevar a pensar que si Israel cayera, ese dique de contención nos llega a Europa".

Finalmente, ha agregado que "lo que tenemos en esa pare del mundo puede entrar perfectamente y de facto entra en las fronteras porosas que tienen Europa".