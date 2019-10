Psiquiatra, sobre el paracaidista: "La gente juzga, pero no sería capaz de hacer el trabajo de los soldados"

Sin quererlo, el cabo primero Luis Fernando Pozo, de la Brigada Paracaidista (Bripac), se convirtió en protagonista del desfile militar del 12-O tras quedarse enganchado en una farola cuando portaba la bandera nacional. Tras el suceso, 'Herrera en COPE' ha contactado con la psiquiatra Rafaela Santos, también presidenta del Instituto Español de Resiliencia, para saber cómo hay reponerse tras experimentar un suceso traumático.

Según ha dicho la experta, el paracaidista es un "crack" al que le ha surgido una dificultad cuando trataba de llegar a lo más alto. "Cuando menos te lo esperas puedes tener una dificultad o un error", ha advertido. "Estas personas son las mejores. Están entrenadas para el éxito y también tienen que estarlo para el fracaso".

Por eso, Santos ha hablado de la resilencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente. "En el desarrollo de la resilencia tenemos que enfocarnos en que el control tiene que ser interno. Si miras lo que dicen los demás eres mucho más vulnerable", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que probablemente al paracaidista lo que le duele "no es el golpe físico, sino el moral: pensar que no ha sido capaz de coronar con éxito una misión que sabe hacer".

La psiquiatra ha dicho que "la gente juzga sin darse cuenta de que no serían capaces de hacer ni la cuarta parte de lo que hacen los soldados".

A este respecto, ha argumentado que hay que "aprender a fracasar" porque "la vida no es un paseo por la Castellana. Todos vamos a sufrir dos o tres impactos en la vida potencialmente traumáticos. Como no desarrollen el potencial de aprender a fracasar lo van a pasar mal. La resilencia es algo que a todos nos viene bien".

Santos ha dicho que "el potencial lo tenemos todos dentro" y que "lo que te enseña el fracaso no te lo enseña el éxito". Por eso, ha explicado que hay que "aceptar la realidad, también de lo que no depende de nosotros". Hay que saber "adaptarse, que no es pensar he fallado, sino decir: sé que soy bueno y voy a seguir trabajando y triunfando". Por último, ha destacado la "actitud positiva", que "es lo que hace mirar la vida hacia delante".