La promesa de Carlos Herrera a Rocío Carrasco que no tardará en cumplir: "Es lo que quiero"

‘Rocío Jurado, el musical’ está recorriendo toda España. Esta obra creada por Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, y protagonizada por Anabel Dueñas está siendo todo un éxito. Por ello, ha llegado a ‘Herrera en COPE’ y así la ha presentado Carlos Herrera: “Llega a Madrid una obra: ‘Rocío Jurado, el musical’. Esta es una obra nacida del corazón de Rocío Carrasco”.

Acto seguido, el presentador ha dado paso a Rocío Carrasco, con quien tiene una estrecha relación, que estaba al otro lado del teléfono. “¿Qué tal, mi amor ¿Todo bien?”, le saluda el presentador. “Nerviosa, pero bien”, reconoce la hija de Rocío Jurado. “Nerviosa… Yo he visto que la obra ya está en algunos lugares ¿Cómo ha ido?”, ha querido saber el comunicador.

“Pues ha sido una maravilla. El otro día estuvimos en Logroño y la gente espectacular. Todo el mundo aplaudiendo y dándolo todo desde el minuto 1. ¿Pero sabes lo que pasa? Yo creo que la gente cuando va, espera encontrarse otra cosa. Y cuando se encuentra lo que se encuentra se vuelven locos”, explica, dejando caer que la obra está llena de sorpresas.

“En el musical no se imita a Rocío Jurado. No. Es la historia de una niña, de Carmela, que es fan desde pequeña por tradición de familia y por gustos propios, de Rocío Jurado. Entonces, ella va a un casting para protagonizar el musical. Ella pasa la primera fase y le dicen que espere en la sala de ensayo. Entonces, en esa espera, es cuando transcurre toda la obra”, aclara Carrasco al respecto.

“A ella le piden que no toque nada, pero ella es un manojo de nervios. Ella hace todo lo contrario y, en ese momento, es cuando pasa todo y van contando su vida en esa espera. A raíz y con similitudes de la vida de Rocío y con sus canciones. Pero ella no hace de Rocío Jurado”, agrega.

"Lo que quiero es verte"

“Anabel Dueñas. Me han dicho que es excepcional”, comenta Herrera, lo que corrobora la entrevistada. “Ella es una maravilla. No caben comparaciones ni nada, porque no existe ni creo que vaya a existir. Pero es una niña impresionante. Anabel se tira dos horas y pico cantando, bailando e interpretando. Se mete a la gente en el bolsillo desde el minuto 1”, reconoce.

“La escenografía y el guion lo hemos parido entre Fidel, Anabel, porque mucha parte del guion es de ella, y una servidora. Hemos ido conformando lo que al final estamos haciendo. Lo que pasa es que no hemos dejado de parir todavía, es un parto largo”, cuenta sobre la obra. “El vestuario es original de Rocío Jurado. Muchos están expuestos, de los que ella usaba. Y los que usa Anabel en la obra también son de ella”, adelanta Carrasco.

“El domingo, estamos en Sevilla, en el Cartuja Center. Luego estamos en Canarias el 4 y 5 de marzo. El 18 de marzo en Jaén y en mayo empezamos por Galicia (Santiago, Pontevedra…). Iremos a Valencia también. Tenemos un montón de fechas y estamos mirando si en Madrid podremos estar dentro de unos meses, a principios de verano”, asegura. “Pues en ese momento me vuelves a contar”, responde Herrera, haciendo referencia a repetir una entrevista cuando pasen por Madrid con el musical.

“Yo te lo vuelvo a contar, pero lo que quiero es verte”, le contesta ella. “Yo también, que quiero darte un bocao, que hace mucho que no te pego ninguno. Que a esta niña le he visto nacer. Gateaba y ya la veía, y mírala ahora”, le responde el presentador, dejando ver el aprecio que se tienen. “Hombre, digo yo”, acepta ella. “Rocío, vida mía, te mando un beso muy fuerte”, se despide Herrera. “Que te quiero mucho”, le dice Carrasco. “Yo también a ti, corazón. Te mando muchos besos”, zanja el conductor del espacio.