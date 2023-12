El primer sonido del día de Herrera en COPE: la renovación del CGPJ de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, la renovación del CGPJ de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Estaban Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la misma sala y tuvieron que ser los periodistas los que le dijeran al líder del PP que el presidente del Gobierno había dicho unos pocos metros más allá que le iba a llamar antes de que acabe diciembre. Feijóo puso cara: ah, pues muy bien, ahora ya solo falta que me lo diga a mí en persona. Es que no se hablaron, en público no se saludaron, con lo cual los periodistas tuvieron que hacer como el recadero cuando hay dos que están peleados y no se quieren hablar cara a cara".

"El caso es que Sánchez lo tiene clarísimo. Ya tiene el control del Tribunal Constitucional, cuya mayoría izquierdista ha dejado caer que en la Constitución se pueden leer o interpretar cosas que, literalmente, no están puestas en el texto. Ya tiene el control de la Fiscalía General del Estado, donde Álvaro García Ortiz le ha metido prisa a la Fiscalía de Cataluña para que recopile todas las causas que se van a ver afectadas por la amnistía. Están deseando aplicar la impunidad judicial a sus socios separatistas. Y la guinda del pastel sería tener una cierta sensación de control sobre el Tribunal Supremo".

"Para eso una pieza fundamental sería controlar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que en circunstancias normales debe hacer los nombramientos y las vacantes de los tribunales. Así que Sánchez llamará Feijóo para volver a la carga con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora que le acusan de estar cargándose la Constitución por la puerta de atrás y que está monitorizado por Bruselas a cuenta de la amnistía, a Sánchez le viene muy bien en el plano argumental insistir machaconamente con esa idea de que el que no cumple con la Constitución es el PP".

"No sabemos qué pasará en la reunión de los próximos días o semanas, pero aquel debate sigue siendo básicamente el mismo. El PP debería acceder a la renovación, pero el PSOE debería aceptar que el sistema se reforme como exige Bruselas, de tal manera que acabe la politización del Consejo. ¿Llegarán a un acuerdo? Pues no sabemos, pero de momento Feijóo ya la he dejado claro que renovar el consejo sin cambiar el sistema no lo va a consentir. No sabemos qué pasará, pero como los dos están bastante presionados por Bruselas para renovar el Poder Judicial, ya se especula con algo".

"La idea de que Sánchez proponga a Feijóo esa idea que dejó caer hace poco el presidente en funciones del propio CGPJ, Vicente Guilarte. Propuso que se le quite al Consejo General del Poder Judicial las competencias para hacer nombramientos de jueces, que es por lo que resulta apetecible su control por parte de los políticos. Así, PP y PSOE tengan menos problemas en renovar a los vocales. Vocales que se dedicarían más a la intendencia pura y dura del mundo judicial. Según esa vía, los nombramientos pasarían a ser competencia de los presidentes de sala de las Audiencias Provinciales y los Superiores de Justicia".

"Algo que iría en la línea, en teoría, de dejar que los jueces sean elegidos por los jueces. No sabemos, pero aprovechando el viaje, ya que no convoca mucho a Feijóo, parece que Sánchez sacará también el tema de la financiación de las autonomías, ahora que quiere perdonar una parte de la deuda a los separatistas, y la reforma del artículo 49 de la Constitución, para que a las personas con discapacidad se las deje de llamar disminuidos. Así que ya veremos qué sale de esa reunión"