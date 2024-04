El primer sonido del día de Herrera en COPE: el PSOE convoca a tres fiscales en el caso Koldo y se desdice

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el PSOE convoca a tres fiscales en el caso Koldo y se desdice.

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 18 de abril de 2024. Nuestro cuaderno de bitácora dice que estamos ya en el 4.º día de desbroce de la antena con Carlos Herrera sin poder salir en directo por cuestiones técnicas ajenas a su voluntad".

"Y encima sufriendo la alergia al polvo del albero por culpa de los que a estas alturas se empeñan en celebrar la Feria de Sevilla, la Feria de Abril, con lo poco que le gusta al jefe de la feria. El caso es que con el jefe en nuestro pensamiento, hoy nos espera una jornada muy parecida a la de ayer".

"Tiempo mayormente soleado, con temperaturas que superarán ampliamente los 20 grados en el sur, llegando incluso a los 28 de máxima en Córdoba y Sevilla. Aun así, en algunos puntos de la propia Andalucía, así como en el Norte y Baleares, se verán algunas nubes de llover, lo hará en Baleares y el Cantábrico".

"Bueno, una de las dudas que nos dejaba esta pasada noche es si la escabechina de la Champions iba a ser total o sólo parcial. El martes nos llevamos el disgusto de de quedarnos sin semifinal española con la eliminación del Barsa y el Atleti y solo quedaba la bala del Madrid".

"Lo malo es que los blancos, tras ver cómo ya le habían cortado las barbas a sus vecinos, tenían que pasar a noche por el peor de los barberos. Ese Manchester City de Guardiola, De Bruyne, de Haaland, de Bernado Silva y todas las estrellas compradas a base de petróleo".

"No era fácil, No era fácil. Pero lo del Real Madrid con la Copa de Europa es difícil de explicar. Se adelantaron los blancos. Empataron los ingleses en el tramo final. La prórroga fue un asedio de los locales, pero se llegó a los penaltis y aunque falló el primer lanzamiento, el Madrid fue capaz de sacarlo adelante".

"Es la historia de un equipo con una capacidad de resistencia legendaria que emociona a unos y desespera a otros. En fin, enhorabuena a los madridistas. Mientras tanto, pues nada, la actualidad informativa hoy trae novedades, aunque son novedades de esas que guardan relación con las cosas que ya veníamos contando ayer".

"Por ejemplo, incidimos mucho en la campaña electoral del País Vasco y las tremendas contradicciones en las que se ha visto atrapado el PSOE a cuenta de Bildu. Contradicciones construidas sobre montañas de cinismo que en las últimas horas han llevado a fuentes socialistas a reconocer bajo cuerda que efectivamente, es muy difícil de vender a la opinión pública que vayas diciendo que los proetarras son un estupendo partido progresista en el Congreso para luego decir que en el País Vasco son indignos para la democracia".

"Es decir, los tíos que les hieren en el País Vasco. Luego, esa misma gente parece que en el Congreso de los Diputados se ponen algún tipo de desodorante mágico y entonces ya el PSOE se abraza a ellos sin ningún problema. Y todo eso mientras el propio candidato de Bildu se ha encargado de recordar que efectivamente el acercamiento y el blanqueo de Sánchez a Bildu es una falacia, porque Bildu sigue sin condenar a ETA como es debido".

"Bueno, pues esa dinámica enloquecida de Moncloa y de Ferraz acaba teniendo consecuencias múltiples que se traducen en entuertos de todo tipo, en meteduras de pata que se cometen porque van metidas en otras meteduras de pata. ¿Qué dislate ha cometido el PSOE a lo largo de esta semana?".

"Pues, por ejemplo, convertir la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso en un programa de variedades, como si esa comisión del Congreso, más que una comisión de investigación, pretendiera ser el Gran Circo del Sol con el que desviar la atención de la Comisión del Senado, que se va a centrar en el caso Koldo".

"Y como se trata de encender el ventilador, de desviar la atención todo lo posible para que no parezca que sólo ha habido chanchullo con las mascarillas en el entorno del PSOE, como se trata de decir aquello de queridos españoles, pasen y vean. Este es el maravilloso circo de las mascarillas".

"Pues al PSOE se le ha ido la mano con esos 134 comparecientes en los que en el fervor del circo se dejaron llevar por las peticiones de sus socios más radicales, entre ellos Junts, pero sobre todo la propia Bildu, que en el País Vasco apesta, pero que en el Congreso, con su desodorante mágico le propone comparecientes al PSOE y el PSOE los acepta".

"¿Y qué aceptaron los socialistas entre esos 134 nombres? Pues llamar a comparecer nada menos que a tres fiscales, entre ellos el fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? Pues que cuando se han apagado las luces de la primera sesión del circo, la sesión del anuncio de las comparecencias, el PSOE se ha dado cuenta de que lo mismo el PSOE ha aceptado una barbaridad".

"Bueno, pues se ha obrado el milagro de que alguien del PSOE hable con alguien del PSOE y le diga mira, llamar a un fiscal para que acuda a una comisión parlamentaria para que hable públicamente y se someta a las preguntas de la jauría política sobre casos o investigaciones judiciales que pueden estar en marcha. Eso puede ser técnicamente legal, pero ciertamente es muy poco conveniente".

"Así que ha tenido que salir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con lo servicial que es ese hombre para con el PSOE de Sánchez y mandar una carta al presidente de la Comisión del Congreso para pedirle que no llamen a los fiscales, porque eso podría ser, literalmente, dicen, un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales".

"Y ha tenido que salir el propio Félix Bolaños como ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes para pedir lo mismo que la Comisión parlamentaria no haga caso al dislate que ha solicitado el propio partido de Bolaños. Pobre Patxi López, que ayer no quiso comparecer ante la prensa después de que Bolaños le haya tirado de la oreja por aceptar el grupo Parlamentario Socialista lo que ha aceptado".

"Pero sea como sea, este es otro caso que que te da que pensar, porque el Sánchez es como esa escena de la película Tiburón de Spielberg, que en la que el escualo se coloca por la noche justo debajo del barco que está tratando de capturarlo. Y el experto en tiburones dice o es muy tonto o es muy listo. No hay término medio".

"Bueno, pues aquí nos queda la duda de si el PSOE está ahora tan manga por hombro que son capaces de llamar a comparecer a fiscales para luego arrepentirse a las 24 horas. O en realidad esta es su forma de capear sobre la marcha sus numerosas contradicciones".

"Porque lo mismo la estrategia consistió en no enfrentarse directamente a sus socios, negándoles esas comparecencias de entrada, pero mandando luego al Fiscal General del Estado a deshacer el entuerto, que es lo que al final ha pasado, porque la presidencia de la Comisión ha aceptado buscar una fecha para votar la convocatoria de los fiscales convocados, maniobra para la que deberán contar ahora con la ayuda de la oposición".

"Desde luego, si fuera así, sería una manera muy sui generis y muy poco seria de gobernar la vida pública de un país. Y claro, como el Sanchismo es como es y uno no sabe a que atenerse con él, aquí, al final, la única solución es llevar a Sánchez al notario, al notario, para tratar de tener algún tipo de certeza sobre lo que puede hacer".

"Así que el líder del PP, Núñez Feijóo, que ya lo intentó durante la campaña electoral, que Sánchez se comprometiera a dejarle gobernar si fuera el más votado. Y Sánchez se hizo el sueco. Pues hombre, como Feijóo no acaba de perder la fe en el ser humano, ha vuelto a insistir con que Sánchez acuda al notario, en este caso, para que se comprometa por escrito a no pactar con Bildu".

"Pues no es por quitarle la ilusión al presidente del PP, pero nos da que a Sánchez lo de acudir a la notaría para obligarse a sí mismo a no pactar con Bildu como que no lo va a hacer. De hecho, bastante trabajo tienen estos días en Moncloa con decidir qué hacen ahora que hemos sabido que otra empresa árabe está dispuesta a hacerse con el control de otra empresa española estratégica".

"No teníamos bastante con el revuelo por la irrupción de los saudíes en Telefónica, que ha llevado al Gobierno a entrar en el accionariado de Telefónica a través de la SEPI. No teníamos bastante con que el Gobierno velará que los húngaros se hagan con Talgo, que ahora resulta que otros árabes, en este caso los de Abu Dabi, quieren hacerse con el control de Naturgy, la antigua Gas Natural".

"También es verdad que parece que esto no ha pillado tanto por sorpresa a Moncloa. Sánchez ya había viajado un par de veces a Emiratos Árabes y ya se había reunido últimamente con Isidra Fainé, el presidente de Criteria, que es el brazo inversor de CaixaBank".

"Como en España no hay músculo inversor particular para mantener la españolidad de nuestras empresas y como resultaría muy caro al contribuyente que el Gobierno se ponga ahora a entrar a lo loco a través de la SEPI en todas las compañías estratégicas, con el capital suficiente para controlarlas, se hace fundamental trazar una alianza con Callaban para que sea ese banco español el que, con ayuda del Gobierno, permita España mantener el control estratégico de empresas igualmente estratégicas en terrenos igualmente estratégicos como las telecomunicaciones".

"Obsérvese Telefónica u obsérvese Naturgy, así que parece que la propia Callaban está en conversaciones con los árabes para que estos entres por las buenas en nato. Si no está claro que la operación se lleve a cabo. Pero si sigue adelante, lo ideal sería hacer un win win en el que todos ganen".

"Los árabes están locos por diversificar sus negocios y no tenerlo todo centrado en el petróleo. Y callaban. Tendría a un compañero de accionariado en natural y más estable porque los árabes miran más a largo plazo que los dos fondos de inversión que serían ahora desplazados por Abu Dabi".

"Eso sería lo ideal. Que Callaban, consiguiera más estabilidad natural y para sacarle rendimiento gracias a los árabes. Siempre que los árabes garanticen al Gobierno que no van a ir contra los intereses energéticos de España. Luego ya queda la duda de hasta dónde llega el interés nacional y su legítimo intervencionismo".

"Y dónde empieza, aprovechando esa coartada, el peligro de un intervencionismo que vaya más allá del necesario y en el que el mismo barra para sus propios intereses y conocimientos encima, vaya usted a saber. Pero eso ya sería otro capítulo al que seguir la pista. Si finalmente se completa esa OPA que se está cocinando".