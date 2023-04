El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la precampaña de Pedro Sánchez con la vivienda y Doñana

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la precampaña de Pedro Sánchez con la vivienda y Doñana.

"Se pueden imaginar que la precampaña electoral ahí sigue dándolo todo con los dos temas que Sánchez ha querido imponer porque cree que son los que le benefician, vivienda y ecologismo acuático, podríamos decir", señala el comunicador. Lo de Doñana "continúa siendo un tema fetiche con el que Sánchez ha tomado una decisión": "Esto me puede hacer perder votos en Huelva, pero puede haber mucho ecologista en el resto de España que se emocione con mi defensa de Doñana y que Doñana no se toca y que yo soy bueno, La Agustina de Aragón de Doñana y tal y cuál".

Para Barbosa, "tan cínico es Sánchez en este asunto que está hablando por ahí, incluso ya en Portugal, de la supuesta agresión del PP a Doñana obviando que sus propios alcaldes socialistas de Huelva están a favor del plan o por lo menos no se opone porque saben que en realidad la ley de la Junta de Andalucía es lo más sensato o equilibrado si quieres equilibrar de forma realista la situación de las familias y los empleos ligados al regadío y la protección medioambiental de los humedales": "Pedro Sánchez se olvida de lo que no le conviene y se pone a rajar solo de la derecha en Portugal, rodeado de socialistas portugueses".

"Lo hará con la arrogancia de los que niegan el cambio climático ahora. La izquierda se va a apropiar de la defensa del medio ambiente como de tantos otros asuntos, porque sí, porque considera que dará beneficio, aunque el PSOE no haya hecho prácticamente nada en Doñana durante años y ahora, pues promete lo que promete sin saber si se cumplirá o no", explica Barbosa en 'Herrera en COPE'. El comunicador recuerda que "de momento, además de criticar a una parte de su país en el extranjero, Sánchez ya he conseguido que la Comisión Europea se meta en el asunto".

La Junta de Andalucía se reúne con el Comisario Europeo de Medio Ambiente, "el tal Virginius Sinkevicius, que es un lituano con pintas de no haber pisado demasiado la provincia de Huelva". "Pero como Sánchez ha sacado las cabras del corral, pues Bruselas le ha dado un toque a la Junta y les explicará la realidad de la ley más allá del tremendismo y de lo que el PP llama las noticias fake de Sánchez sobre Doñana", apunta.

"Entretanto, pues, ya sabes que la otra matraca de la precampaña sanchista es la vivienda. Otro asunto en el que Sánchez se considera que de repente es el campeón de las soluciones habitacionales, que va a hacer la mayor promoción de vivienda pública de la historia, vamos a hacer viviendas como nos han hecho más allá de Europa hasta el infinito y más allá, y dice que van a hacer el Plan de Viviendas más importante de la historia, más viviendas incluso que las que hizo Franco aunque eso será complicado", destaca Barbosa.

El comunicador finaliza apuntando que "aparte de todo este tejemaneje dialéctico de precampaña, hay que seguir muy de cerca las enmiendas de la Ley de Vivienda porque son enmiendas impulsadas por el Frankenstein y aceptadas en principio por el PSOE que vienen a poner las cosas fáciles a los okupas y difíciles a los propietarios".