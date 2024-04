El primer sonido del día de Herrera en COPE: Pedro Sánchez y el reconocimiento de Palestina

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y el reconocimiento de Palestina.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 16 de abril de 2024, segundo día de desbroce de la antena. Así que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 08:00".

"Será en un día en el que las temperaturas seguirán bajando en el norte con posibles lluvias en Cantabria y el País Vasco y en el resto de España".

"A la espera de que refresque un poco, hoy se volverán a ver cielos despejados. De hecho, será un día casi veraniego en puntos de Andalucía. Ojo también al viento que soplará con fuerza en el oeste de Galicia, Aragón y sur de Cataluña. Bueno, si miramos un poco el patio informativo, la actualidad nos deja desde Asuntos internacionales a asuntos domésticos, que también tienen su enjundia de lo internacional".

"Como se pueden imaginar, la atención sigue centrada en Oriente Próximo, donde parece parece que se confirma que Israel está conteniendo sus ganas de responder de forma inmediata al bombardeo masivo que le lanzo Irán. No es fácil, no es fácil la situación de los israelíes, porque rodeados de enemigos como están, enemigos que desean su exterminio total, es difícil mandar el mensaje de que una potencia extranjera puede lanzar 300 proyectiles sobre tus ciudadanos y que tú no respondas de alguna manera".

"Así que se da por hecho que el ejército hebreo llevará a cabo alguna operación en forma de respuesta al ataque iraní del pasado fin de semana. Pero de momento parece que se aleja la idea de una operación a gran escala contra territorio iraní, una posibilidad que sólo de pensarlo pone los pelos de punta a la comunidad internacional. Esa contención en el asunto iraní hay que agradecérselo a los israelíes, de igual manera que se les critica el sufrimiento que está padeciendo la población civil en Gaza en un momento en el que, curiosamente, es el régimen de los ayatolás el que va ahora por ahí".

"No se lo pierdan pidiendo a los occidentales que les demos las gracias por su contención del otro día. Va de nuestro consejo a los partidarios del criminal régimen sionista es que aprecien el acto responsable y mesurado de Irán y disuada al régimen sionista de cometer más actos perversos que traerían incalculables consecuencias al propio régimen. Más que a nadie se ve un villas".

"Es decir, Teherán ha venido a reconocer implícitamente que telegrafío lo suficiente su ataque para que Israel y sus socios pudieran frenarlo casi al 100%. Pero esto no deja de ser una prueba más de que aquí hay regímenes que están jugando con fuego, porque cualquier mínimo error puede provocar un incendio incontrolado, porque lanzar más de 300 misiles sobre las cabezas de de civiles no es ninguna broma".

"Y más si ese país, el país atacado, tiene la capacidad militar de de responder. En todo caso, los iraníes no dan puntada sin hilo. Y si lo piensas bien, el conflicto está donde ellos querían que estuviera, porque fue Irán y en Patrocinó Hamas para que cometiera el brutal ataque del 7 de octubre con el que jamás sabía que no iba a destruir ese día al Estado de Israel por más daño que le hiciera".

"Pero el objetivo de aquella operación fue básicamente provocar a Israel, provocarle de tal manera que su reacción fuera lo más violenta posible para que la causa palestina pudiera explotar la carta victimista y volver a incendiar la región. Y en eso la verdad es que dieron en el clavo. Porque, efectivamente, la reacción de Israel ha sido durísima en Gaza".

"Y eso nos ha llevado a este punto en el que la comunidad internacional se debate entre criticar a Israel por el sufrimiento de los Gaza, ties y la constatación de que lo que hay alrededor de Israel es para echarle de comer aparte. Y en eso estamos, porque a pesar de la contención, la incertidumbre sigue siendo enorme. Ataques como el del otro día, basado sobre todo en drones, suponen un cambio sustancial en el arte de la guerra, como se ha empezado a ver también en Ucrania".

"Un dron es mucho más barato que un misil antiaéreo, de manera que el que bombardea con drones obliga al atacado a hacer un enorme gasto económico para defenderse. La noche del sábado al domingo, aún con la ayuda de los aliados, Israel se gastó más de 550 millones de euros en frenar el ataque de Irán. Eso sí, se repiten el tiempo acaba siendo una ruina, cosa que sabe bien".

"Por ejemplo, Zielinski, que ha dicho que siente envidia por la tecnología defensiva de Israel y que pide ayuda para tener lo mismo. Lo que pasa, claro, es que eso cuesta muchísimo dinero. Y con el añadido de que además de los drones, otra novedad que se está produciendo en torno al armamento es que cada vez se usan más misiles supersónicos, misiles que superan por cinco la velocidad del sonido y que además son más difíciles de interceptar, porque los misiles balísticos de toda la vida llevan una trayectoria que es más o menos previsible".

"Pero los Supersónicos tienen más opciones de variar su rumbo sobre la marcha. Eso por no hablar de que Irán estaría cada vez más cerca de conseguir el arma nuclear. Así que estamos en un momento mucho más inestable y mucho más peliagudo de lo que puede parecer. De ahí que hasta dos enemigos tan encarnizados como Irán a Israel estén dando, por pequeñas que sean, señales de cierta contención".

"Unos, dentro de lo cafres que son, trataron de avisar de la carrera que iban a hacer y los otros que ya han demostrado cómo se las gastan cuando alguien les hace daño. De momento, de momento están conteniendo la la respuesta. Ojalá la cosa se pueda reconducir para que no vaya a mayores. Otra cosa es que algunos, como el Gobierno de España, sigan insistiendo en soluciones que a la hora de la verdad no aportan gran cosa y sobre todo, que no son las más convenientes en el momento actual".

"De momento, hoy Pedro Sánchez retoma su gira internacional buscando apoyos para reconocer al Estado palestino, mientras el ministro José Manuel Alvares confirma que el próximo jueves llevará ese asunto al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente del Gobierno ha estado en contacto con el presidente de Noruega, con el primer ministro de Irlanda. Va a continuar esta semana con esas rondas y voy a participar en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas el jueves, representando a España en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se va a tratar la entrada de Palestina como Estado en Naciones Unidas, que por supuesto voy a apoyar".

"No está teniendo mucha suerte Sánchez de momento, porque todos los países con los que se está reuniendo le están diciendo lo mismo. Estamos a favor de reconocer a Palestina, pero no es el momento. El último que se lo dijo ayer fue el primer ministro portugués. ¿El problema de reconocer al Estado palestino es que no arregla nada, porque eso te obligaría a entrar en el detalle de qué Estado palestino reconoces?"

"Uno partido en dos territorios, como ya han rechazado en alguna ocasión los propios palestinos. Uno unificado, cosa que parece inviable a día de hoy. El día en el que eso se plantee se tienen que dar las circunstancias para que países como Irán, en vez de lanzar 300 misiles, reconozcan el derecho de Israel a existir. Ahora mismo, como vemos, no se da el día en el que eso se plantee".

"Habrá que abordar el problema de los colonos israelíes en territorios palestinos y para eso Israel tiene que estar en un momento de mayor sosiego, que no ahora que está en guerra. Y sobre todo, para llevar este asunto a la ONU. La propia ONU debería hacer autocrítica porque además de todo el daño que ha sufrido la población Gaza a ti y que es perfecta y necesariamente condenable, la operación de Gaza ha demostrado que los israelíes tenían razón cuando decían que los terroristas de Hamás usaban hospitales y colegios como lanzaderas militares y que la propia sede de los refugiados de la ONU estaba conectada a la logística de Hamás".

"Y eso es algo gravísimo. Sobre lo que algunos han querido pasar de puntillas, porque no les conviene destacarlo, no vaya a ser que les estropee el relato. Pro palestino y solo pro palestino. En fin, que hoy le seguiremos dando vueltas a Oriente Próximo, mientras aquí en España, las últimas horas han sido curiosas porque la maquinaria Sanchista ha trabajado en varios frentes para tratar de apagar diversos incendios".

"Por ejemplo, en el caso del choque institucional entre Congreso y Senado a cuenta de la amnistía. Tenemos novedades. Saben ustedes que el Senado, por primera vez en la historia, ha decidido mandar un requerimiento al Congreso diciéndole Mira, la ley está que me estás diciendo que trámite en realidad es una poca vergüenza, tan grande y tan ilegal que yo me niego a tramitarla".

"Haztelo mirar y reflexiona sobre si debes retirarla, porque yo no veo claro esto de tenerla que tramitar. Bueno, pues hoy es el día en el que la mesa del Congreso va a analizar ese requerimiento del Senado y lo va a hacer en base a un informe que ya han redactado los letrados del Congreso, o al menos el letrado mayor Fernando Galindo, al que el Sanchis colocó ahí para que le hiciera la vista gorda con la amnistía para desesperación por cierto, de otros letrados del Congreso a los que se está orillando".

"¡Y oh sorpresa! ¿Qué ha dicho Fernando Galindo de su propio trabajo? ¿Admitiendo la amnistía? Pues que está muy bien hecho y que el requerimiento del Senado es improcedente. Y aquí paz y después gloria. Y como esa respuesta de Galindo la tiene que ratificar la Mesa del Congreso controlada por el Santísimo, pues aquí no va a pasar nada del otro mundo, que es en lo que consiste la perversión del franquismo".

"Han estudiado el sistema de tal manera que han sabido saltarse las líneas rojas que querían saltarse, colocando en los lugares clave a gente de su cuadrilla para que cuando tuvieran que hacer de parapeto ante el abuso, en vez de parar ese abuso, lo que hagan sea ratificar el abuso. Y lo que vale para el letrado mayor del Congreso".

"Vale para la mayoría progresista del Constitucional o para la Fiscalía General del Estado, que ayer trató de parar el asunto de la filtración de las comunicaciones privadas de la pareja de Díaz Ayuso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como se sabe, casi impune, porque Moncloa lo ha vuelto a colocar en el cargo a pesar de haber sido acusado por el supremo de desviación de poder".

"Pues ayer se puso flamenco y dijo que él asume en primera persona el comunicado de la Fiscalía de Madrid que revelaba comunicaciones privadas con la defensa de la pareja de Ayuso, como diciendo haceros a la idea de que la filtración, que puede haber sido un delito, fue cosa mía, como diciendo qué pasa, ¿eh? Hasta ese punto llega a la chulería y al mismo tiempo a la teniente fiscal le ha faltado tiempo para ordenar a sus subordinados que pidan la inadmisión de la querella del novio de Ayuso contra los fiscales de Madrid".

"Es decir, el Sanchismo hace las maldades y el Sanchsimo se las perdona a sí mismo. Claro, El precio a pagar por todo esto, por ejemplo, es que Sánchez y sus ministros cada vez lo tienen más difícil para salir a la calle. Ayer el presidente volvió a ser increpado en un hospital de Asturias por un hombre que le acusó de venderse por siete votos".

"De igual manera que el otro día unos albañiles le abuchearon en Sevilla, donde la feria a Jesús Montero, unos jóvenes la llamaron traidora. Normal que se monten giras internacionales porque lo que son las calles de España, fuera de lo que es Cataluña y el País Vasco, cada vez le son más hostiles a este peculiar gobierno".