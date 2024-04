El primer sonido del día de Herrera en COPE: Pedro Sánchez y el reconocimiento de Palestina

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y el reconocimiento de Palestina.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa. En nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 12 de abril de 2024 le vamos a dar a Carlos Herrera una hora de cuartelillo, por aquello de que esta madrugada, a las 00:00 de la noche, todavía estaba en pie haciendo radio. Es verdad que como entrevistado, pero haciendo radio en directo en El Partidazo con Juanma Castaño".

"Ahora les cuento un poco todo eso, pero estando ya aquí el fin de semana, seguro que lo primero que le interesa a más de uno es saber que hoy nos espera una jornada muy sencilla de contar, porque lo que vamos a tener mayormente son cielos despejados y temperaturas al alza. A partir del mediodía llegaremos a los 20 grados de media en todo el país, con máximas de 32 grados y en algunos puntos de Canarias y de 30 en Orense o 29 en Bilbao".

"Y luego ya les decía Carlos Herrera, que se incorpora esta mañana un pelín más tarde de lo habitual para que la criatura pueda dormir algo. Habida cuenta de que esta noche ha estado con los compañeros de deportes en riguroso directo, en calidad de precandidato a la Federación Española de Fútbol, ya saben que esa ha sido una de las comidilla de los últimos meses".

"El como a un consagrado comunicador le dio por tirarse al ruedo y decir que él se prestaba a poner orden en el corrupto, oscuro y caciquil fútbol federativo español. Bueno, pues a pocas horas de que hoy terminara el plazo para presentar los avales, Herrera ha confirmado lo que ya dejó caer ayer en estos micrófonos que por más promesas que se le hicieron aquí y allá, a la hora de la verdad, ha sido imposible conseguir los 21 avales necesarios, porque esos avales han volado en su mayoría hasta 107 al bolsillo del delfín de Luis Rubiales".

"Al final, Herrera ha conseguido seis avales de Betis, Villarreal, Getafe, Rayo, Levante y la Ponferradina. Hay que decir que la candidatura de Herrera ha servido, al menos para demostrar que el cepo que controla la Federación es tan cerrado que prácticamente impide que alguien de fuera que no esté metido en la tostada del chanchullo puede aspirar a cambiar las cosas".

"Rubiales se tuvo que ir por el beso y por lo que no es el beso. Ahora se está viendo todo lo que hay en la operación Brody. Y aun así, el tipo al que dejó a cargo del castillo, Pedro Rocha, ha recibido una avalancha de avales de todos los personajes que conforman el sistema federativo para que, de momento, durante seis meses sea él el que pilote la convocatoria de las elecciones de las que supuestamente tiene que salir la regeneración".

"A Rocha ya se le puede considerar presidente virtual, a la espera de que el lunes la comisión Gestora le nombre presidente oficialmente. Y ahora algunos intentan consolarse diciendo que lo de Rocha va a ser sólo temporal y que el candidato que surgió del ecosistema chanchullo va a poner supuestamente las bases en los próximos seis meses para renovar la Asamblea".

"Chanchullo que le acaba de poner de presidente para otros seis meses, a pesar de los pesares. Ese sería el compromiso de la Federación con la FIFA. No se preocupen ustedes, que en breve limpiaremos esa asamblea y convocaremos otras elecciones para tener una federación decente de cara al Mundial de 2030 que se disputa en España. Pero ya ven, para desarmar a la zorra hay que volver a dar las llaves del gallinero a la zorra".

"Desde luego suena raro, sobre todo porque ahí, ahí dentro, sigue habiendo mucha gente que piensa que ni conviene levantar las alfombras de las supuestas comisiones ilegales, ni conviene que se meta mano al examen arbitral después del escándalo Negreira, etc, etc. Así que Carlos Herrera ha aprovechado esta noche para anunciar que de momento no ha sido posible saltar ese muro, pero que hoy queda el interesante ejercicio de que alguien con su proyección mediática haya puesto en primera línea el problema que hay en este país con la Federación Española de Fútbol".

"Indudablemente el señor Rocha, que era la mano derecha del presidente de la Federación, que está siendo investigado, tiene que decir la verdad y si convence al instructor, seguirá como testigo y se irá a su casa. Y aquí no ha pasado nada. Si no lo convence, puede ser investigado y a mi eso me parece una situación gravísima. Precisamente hoy Rocha declara en un juzgado como testigo por el asunto de los contratos de la Federación y lo llaman a declarar precisamente porque es la mano derecha de Rubiales, el hombre que está en el ojo del huracán".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y todo esto sucede en una institución que sí, que no será pública lo que se dice pública, pero que a la hora de la verdad representa a España como país. Lleva en su nombre el real de la monarquía y recibe fondos públicos. Así que Herrera asegura que tirar lo que se dice tirar no tira la toalla porque antes de que acabe el año debe haber otras elecciones y que ahí se verá que pasa".

"Yo estoy muy contento porque la expectativa era cero. Es una forma de dejar la tarjeta de visita. Esto era una forma de decir aquí estoy. Todos, Tu mensaje va encaminado a que vas a seguir en la batalla, en la lucha. Yo sí, sí, sigo largo. Voy a seguir. Si te metes, te metes de todo. Bueno, pues dentro de un rato el propio Herrera, si lo considera oportuno, que acabe de zanjar este asunto y dar los detalles que considere oportunos".

"Y miren, Herrera no está a primera hora, aunque sí estará dentro de unos minutos, pero al que no tienen que buscar hay en Moncloa, porque ni está ni estará es a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha iniciado ya su gira por varios países europeos con la firme intención de solucionar el problema palestino que pasaría por conseguir el reconocimiento de Palestina como Estado soberano".

"Cuando más acusado estaba en España por la trama, a Sánchez le ha entrado el furor por presentarse a sí mismo ante el mundo como un líder internacional. Lo de que España reconozca al Estado palestino parece que está al caer. Y ahora lo que habrá que ver es si Sánchez consigue que otros países se sumen a esa idea. Y ojo con el riesgo que está asumiendo Sánchez con esta fiebre palestina que le ha entrado de repente porque su gira por Palestina, que no deja de ser una maniobra para presionar a Israel, podría coincidir con un grave ataque contra Israel".

"De hecho, Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional están en alerta máxima porque parece que va muy en serio la idea de que Irán pueda estar a punto de atacar territorio israelí de forma directa o a través de algunos de sus aliados. Meterse tan de lleno en el avispero de Oriente Próximo siempre tiene un coste. Y es que si te pones muy del lado de una de las partes, tarde o temprano acabas en una situación cómoda, porque los agresores de ayer por la mañana pueden ser los agredidos de mañana por la tarde".

"Así que veremos que sale de ese furor de Sánchez por la causa palestina en un momento tan, tan, tan complejo para ese avispero que es Oriente Próximo. Y claro, algunos dirán, ¿y no tiene Sánchez problemas suficientes en España, como lo de la vivienda, por ejemplo? Pues mire, esa es otra obsesión que le da el presidente cada vez que hay elecciones a la vista".

"Y ayer, antes de irse de gira, se reunió con el sector inmobiliario para ver cómo se puede agilizar el acceso a la vivienda de los jóvenes y no tan jóvenes. Y la verdad es que, como todo ha sido así, un poco improvisado, con intenciones electorales. Y encima el problema no es fácil de solucionar. Lo de Moncloa terminó sin ninguna solución mágica".

"La única idea, sí, un poco asentada, es que van a tratar de agilizar las licencias para que los promotores puedan construir viviendas más rápido. Y aquí es curioso, porque cualquiera que tenga un poco de edad para recordar lo que pasó en la crisis financiera de hace 17 años, sabe que de esa crisis salimos muy escaldados con la burbuja inmobiliaria y se asentó la idea de que en España se había construido demasiado y que los promotores inmobiliarios eran unos tipos que sólo pensaban en construir y construir para calentar el ladrillo y tal y cual".

"Y ahora resulta que no, que el problema es que faltan viviendas porque o no se construyeron tantas como se decía, o se construyeron donde no hacía falta, o la población ha aumentado o las tipologías de las familias han cambiado. Y ahora los promotores inmobiliarios resulta que pueden ser parte de la solución si se les deja trabajar. Pero en todo caso, lo que nos ha llamado la atención ha sido la reflexión de la ministra de Vivienda".

"Dice Isabel Rodríguez que aquí los que deben arrimar el hombro también son los españoles que tienen un piso que no usan porque según ella lo tienen que poner en alquiler y además baratito. Es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos que el Gobierno y el ministerio que dirijo va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible".

"A ver si es verdad que el gobierno no confunde el orden de los factores, porque lo primero no es que los ciudadanos particulares solucionen el grave problema de la vivienda. Lo primero es que los políticos pongan las bases para arreglar el problema que han generado y lo han generado. Olvidándose de la vivienda pública durante muchos años, porque esa vivienda pública no les da tanto dinero vía impuestos".

"Lo han creado los políticos aprobando leyes que fomentan la ocupación ilegal y dejan al propietario indefenso. Y lo han creado los políticos, dificultando que los españoles puedan invertir y ganar dinero por otras vías de inversión que no sea el ladrillo. Y el problema lo tiene que solucionar el que tiene el BOE a su servicio, no el españolito que tiene un piso vacío porque a lo mejor lo ha recibido en herencia y nada".

"Por lo demás, quédense con la idea de que la gira de Sánchez no va a servir para que el caso deje de existir. Ayer, sin ir más lejos, supimos que la Guardia Civil se ha puesto a investigar el caso de las mascarillas por orden de la Fiscalía Europea y que la Eurocámara mostró su gran preocupación por el presunto fraude del caso Koldo".

"Hasta 17 millones de euros de dinero europeo en comisiones ilegales. Y al hilo del caso Koldo y de las mascarillas. Así, en general, se ha confirmado que las listas de comparecientes tanto de la Comisión de Investigación impulsada por el PP en el Senado como de la Comisión impulsada por el PSOE en el Congreso, serán, vamos a decir, listas Ni-Ni, es decir, ni esposas ni novios, aunque podría decirse que son listas ni ni, ni, porque tampoco han sido convocados los presidentes".

"El PP no llamó a Sánchez ni a su esposa y el PSOE ha evitado llamar a fijo o al novio de Ayuso, lo cual viene a confirmar que ambos partidos están gestionando las comparecencias como si de una guerra fría se tratara. No me llames a comparecer a lo más gordo, porque entonces yo hago lo mismo. Eso sí, el PP, además de todo lo que pidió, reclama la comparecencia de las ex ministras Calviño y Maroto para que informen de los negocios de Begoña Gómez y el PSOE no ha podido vencer la tentación de citar a Ayuso".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid se toma a su manera. Así que la próxima vez que me busquen una pareja les pediré consulta. No sé si me tendré que buscar a una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me buscan una trama. De alguna manera voy a intentar que de esa manera no me la enfrascan en una trama".

"Les pediré permiso a las feministas de la izquierda Ayuso, que no descarta cambiar sus gustos sentimentales mientras oiga. Los indepes se nos están jugando a puñados de los 12 investigados por terrorismo en el caso sunami. Ya son ocho los que se han fugado. Siguiendo el ejemplo de un claro, Sánchez ha conseguido que sea el ejemplo a seguir".