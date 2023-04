El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la nueva coartada de Pedro Sánchez por el informe de la OCDE

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación electoral en España.

"Mayo, además de ser el mes de las flores, va a ser también el mes de las elecciones autonómicas y locales", comienza el subdirector. Recuerda que queda "un mes y 2 días ya para que España haga la mayor de las encuestas que se puede hacer en este país": "La encuesta de verdad, la que vale, la que tiene que consecuencias para los próximos cuatro años en todos los ayuntamientos y en un buen puñado de comunidades y que además puede influir de alguna manera en la campaña de las generales que decidirán al nuevo Gobierno de la Nación a finales de este año".

El comunicador expone que "debe ser por eso que ayer en su último cara a cara con un espejo en el Senado antes del 28 de mayo, Pedro Sánchez trato de potenciar sus actuales temas fetiche, pero también hizo un esfuerzo al principio sin mucho éxito por matizar aquello en lo que sus asesores le pueden estar diciendo que lo mismo se está pasando de frenada". "Por ejemplo, donde desbarró el presidente en una de sus últimas intervenciones en el Senado, pues fue en su euforia económica, pintando un panorama de crisis superada, de hecatombe no producida, que bueno, no se corresponde ni con los datos de inflación, ni con la pérdida de poder adquisitivo de la clase media especialmente de los trabajadores del sector privado", explica Sergio Barbosa

"Volvió a pintar su gestión como si fuera que es lo mejor del mundo", destaca Sergio Barbosa: "El presidente trató de hacer el esfuerzo, por lo menos al comienzo de su intervención, de ser un poquito más modesto, de reconocer que hay cosas que no están tan bien. Entre otras cosas porque Sánchez tuvo el contratiempo de tener que acudir al Senado con el último informe de la OCDE recién salido del horno y Sánchez tiene el problema de que todavía no pone ni quita al responsable de la OCDE, como no pone ni quita a los responsables de Eurostat, que han dicho que desde que se aplicó la solución Ibérica al tope del gas la factura eléctrica de los españoles es un 20% más cara que la del resto de la Unión Europea".

Sergio Barbosa explica que "viene a confirmar que España es la gran economía europea donde más han caído los salarios reales debido a la inflación, un 5,4%": "Pero es que además España está a la cabeza de la OCDE en los costes laborales incluso antes de la subida impulsada por el ministro Escrivá. Es decir somos los que más nos empobrecemos y los que más difícil ponemos a nuestras empresas que puedan crear empleo y sacar a la gente del paro". "Son datos realmente incómodos para un Gobierno que viene de pintar un panorama teóricamente estupendo", recalca.

"Así que ayer Sánchez, con las urnas cada vez más cerca, llamó la atención porque empezó reconociendo que hay familias que no llegan a final de mes, que algunas de las ayudas no llegan o no son suficientes, que el paro también es bastante mejorable... En fin, que parecía que Sánchez iba a tener por fin un ataque de realismo, pero ahí es donde se freno", señala Barbosa: "Al momento volvió otra vez la burra al trigo, porque a cada problema, Sánchez encuentra una coartada y ayer la coartada fue el neoliberalismo".

El subdirector de 'Herrera en COPE' recalca que "todo lo malo que nos pasa según Sánchez es por los anteriores gobiernos del PP". "El cara a cara, si usted no lo vio, yo le soy sincero: fue un peñazo y encima el tramo final no aporta demasiado porque ya fue el típico cuchilleo de faltarse al respeto con Sánchez haciéndole oposición a Feijóo por los tiempos del gobierno de Galicia", señala: "Pero también tuvo su morbo por ver por ejemplo como Sánchez va a estar alargando el chicle de la vivienda hasta el infinito y más allá".