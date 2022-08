El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': los planes de Pedro Sánchez durante sus vacaciones

Llevamos ya muchas semanas con calor extremo, sin lluvias más allá de esas tormentas puntuales y otra vez los incendios siguen marcando la actualidad. Ahora mismo lo peor se sitúa en la provincia de Ávila. Las malas previsiones se han cumplido y avanza sin control el fuego que se inició el viernes en Santa Cruz del Valle.

El patrón es muy similar a los incendios más virulentos que se han ido sucediendo a lo largo de este verano. Una orografía complicada que dificulta el acceso a los medios terrestres, altas temperaturas, cambiantes rachas de viento y una gran cantidad de combustible acumulado en el monte.

La única buena noticia de este incendio de la provincia de Ávila es que las llamas han permanecido alejadas de los núcleos urbanos. En principio no hay peligro para la población y solo han tenido que ser desalojadas una docena de casas de una urbanización de Pedro Bernardo como medida preventiva.

Hay una carretera cortada al tráfico. Es una vía provincial que va desde Mombeltrán a Pedro Bernardo, que es la AV-922. Además, también se repite el patrón del origen. Una vez más detrás de este incendio declarado en Santa Cruz del Valle vuelve a estar la mano del hombre. Y no por una negligencia. Carlos Mendiguchía, uno de los directores técnicos del dispositivo, apuntaba a que ha sido intencionado.

Eso lo tendrá que determinar la investigación, pero cuando hay pistas se suele confirmar. Además de los incendios, ya sabes que esta semana entran en vigor las medidas del plan de ahorro aprobado por el Gobierno. Sánchez y los suyos se han ido percatando de que el decreto ha estado plagado de lagunas, que muchos de esos agujeros se los ha ido descubriendo, la maligna Comunidad de Madrid de Ayuso, y ahora creen que es el momento de aclarar dudas.

Primero adelantaron que mañana martes se iba a celebrar una reunión técnica de perfil bajo. Lo de convocar a personal en prácticas, a becarios, hubiera sido demasiado cantoso, así que para salvar el trámite y hacer frente a las críticas llamaron a los directores generales.

Pensaron, mira, les convocamos, concretamos esos agujeros que descuida el decreto -y que nos han cazado- y punto. Pero la cosa va más allá de simples cuestiones técnicas. De sí los dueños de los comercios pueden apagar su escaparate a las diez y encenderlo a las diez y un minuto, porque el decreto del Gobierno no establece el tiempo del apagón.

O de sí lo de trabajar a 27 grados incumple la propia normativa laboral que establece que para determinados trabajos el centro de trabajo tiene que permanecer a 25 grados como mínimo. O incluso si es una ley que choca de plano con competencias autonómicas y la convierte, por tanto, en inconstitucional.

No solo se trata de medidas que tendrán una difícil vigilancia, un complicado control para que se cumplan. Se trata de un decreto con una clara intención de intervenir en la vida de todos y, por tanto, un decreto político.

Eso se lo han recordado desde varias comunidades. El hecho de que un decreto tan amplio no haya sido consensuado confirma su improvisación y de ahí la multitud de lagunas. Así que cuando arreciaron las críticas a esa reunión prevista la víspera del día en el que van a entrar en vigor las medidas, cuando iban a convocar al primero que pasara por allí para explicarles algún detalle como simple trámite, tuvieron que dar de nuevo marcha atrás.

La reunión que iba a ser el martes se adelanta a hoy lunes y también varía la composición del encuentro. No acudirán los suplentes, sino los titulares, es decir, las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, Transición Ecológica e Industria y Comercio, junto con los consejeros del ramo. Pero hay un asunto que han dejado claro desde Moncloa. Lo hacía la ministra Maroto. Aquí no se trata ya de consensuar nada. El decreto está aprobado y la reunión es para decir que lo tienen que cumplir. Y punto.

La norma está para cumplirse. Es el lema de este decreto que no sirve ni en otros asuntos ni en otras comunidades gobernadas por independentistas. Pero al margen de esto. Qué sentido tiene convocar una reunión para ni siquiera admitir aportaciones. ¿No será mejor abrirse a mejorar una cuestión que, es verdad, hay que hacerla para cumplir con el compromiso de Bruselas? El presidente del PP, Núñez Feijóo, habla de improvisación.

Aquí hay una cuestión fundamental que no aborda este decreto. España no está mirando más allá de cumplir lo que ahora pide Bruselas, aunque nos digan, por otra parte, que este otoño no vamos a tener problemas de abastecimiento. No se están poniendo sobre la mesa alternativas a una crisis energética sin precedentes. No se está abordando debates que, aunque vengan vestidos de impopulares, son necesarios.

A ti no hace falta que te pidan que ahorres. Sobre todo, en este año y medio que llevamos con el precio de la electricidad disparado. Ya en abril de 2021, cuando faltaba todavía casi un año para la guerra de Putin, se registró la subida más alta con un 46%. ¿Acaso hay alguien que desea pagar más en su recibo de la luz? Igual conocéis algún vecino que su gran objetivo es derrochar electricidad y gas para que cuanto más alta sea la factura que le llega cada mes, mejor que mejor.

Y mientras a ti te piden que ahorres, como si no lo llevaras ya en el ADN, esa palabra sigue siendo desconocida en el manual del Gobierno. Continúan sin reducir ministerios, asesores, ni tampoco el uso de los medios de transportes más caros y más contaminantes como el Falcon o el helicóptero SúperPuma para recorrer escasos 25 kilómetros.

Hoy vamos a ver al presidente del Gobierno, que está de vacaciones en Lanzarote, pero que se organiza algún acto oficial para que no parezca que está desaparecido muchos días. Que tampoco pasaría nada, porque todos tenemos derecho a vacaciones y Sánchez no es la excepción. Pero, bueno, ya sabes, las cosas del aparentar.

Pedro Sánchez está en Lanzarote en la residencia de La Mareta, una villa palacio de 15.000 metros cuadrados ubicada en el municipio de Teguise. Esta villa de la Mareta fue un regalo de Hussein de Jordania al rey Juan Carlos y ahora pertenece a Patrimonio Nacional. Hace ya cuatro años que Sánchez y su mujer Begoña Gómez la acondicionaron para dejarla a su gusto.

Bueno, pues para salpicar sus vacaciones de algún acto revestido de oficial, hoy Sánchez se reúne con el presidente canario y con la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Y en los próximos días tiene previsto viajar a la isla de La Palma, donde los vecinos y los agricultores siguen denunciando que no llegan las ayudas prometidas.

Y hoy vamos a seguir mirando a Taiwán. En teoría, China debería haber puesto fin a las maniobras militares con fuego real que han cercado la isla por mar y por aire. Es la respuesta que ha dado el chino Xi Jinping a la visita de la presidenta del Congreso de EEUU a Taipéi. Lo tildaron de provocación y fue la excusa para mostrar músculo en esa disputa que Pekín mantiene con Washington.

¿Va a parar China? ¿Lo va a dejar en una exhibición de fuerza? ¿Se va a quedar en un, no me provoques que ya sabes a lo que te expones? Es lo último que le faltaría ahora mismo a la esfera internacional. Una guerra entre las dos principales potencias mundiales a cuenta de Taiwán.

Y mientras, Putin, que si algo busca es la desestabilización del mundo, frotándose las manos. El compromiso de China era parar el domingo. Ayer durante todo el día, según denunció el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés detectaron "múltiples grupos" de aviones, buques y drones operando alrededor del Estrecho de Formosa. Así que todo apunta a que el control, ya veremos si con fuego o sin él, va a continuar.