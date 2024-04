El primer sonido del día de Herrera en COPE: Israel cumple su promesa y ataca a Irán

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Israel cumple su promesa y ataca a Irán.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE este viernes 19 de abril de 2024, 5.º y último día del desbroce de la antena. No veas tú lo que dura esto de la purga de Benito, pero bueno, dicen los técnicos que esto nos garantiza que a Carlos Herrera se le escuche estupendamente bien durante al menos otro año".

"Así que si es así, habrá merecido la pena no haber podido escuchar al jefe estos días y el lunes, si Dios quiere. Vuelta a la normalidad. El caso es que nos hemos plantado a las puertas del fin de semana y no está de más saber que hoy nos espera un día que será más fresco a primera hora de la mañana en Castilla y León, Madrid, Aragón y norte de Cataluña".

"A partir del mediodía tendremos cielos despejados y temperaturas superiores a los 20 grados en buena parte del país, aunque en Extremadura. Norte de Andalucía y oeste de Ciudad Real estará nublado sin descartar alguna lluvia o tormenta".

"Bueno, hoy tenemos varios puntos de interés en lo informativo, pero hay uno que se lleva la palma. Esta madrugada se ha producido la operación israelí, que se estaba esperando, pero que no se sabía cómo iba a ser operación para castigar a Irán por haber bombardeado territorio israelí la semana pasada".

"Bueno, pues a eso de las tres de la madrugada, Israel, después de avisar a Estados Unidos, ha lanzado una serie de ataques aéreos en una ciudad del centro de Irán llamada Isfahan, donde hay un importante complejo tecnológico nuclear. Lo usamos además, sobre todo trabajo. Haré mi los anglosajones. También se han registrado explosiones en Siria y en Irak, donde los iraníes tienen efectivos y milicias a las que patrocinan".

"En todo caso, estamos ante la reacción que Israel quería tener, por aquello de no cruzarse de brazos ante los 300 proyectiles que Irán lanzó sobre sus ciudadanos, pero que Estados Unidos pedía que no fuera lo suficientemente violenta como para provocar una guerra en la región".

"Preocupaciones que surgen ahora, pues, primero que la comunidad internacional cruza los dedos para que no se dañe ninguna instalación nuclear que genere algún problema radioactivo, hay que tener en cuenta que la ciudad atacada principalmente almacena el 60% del uranio enriquecido de Irán".

"Sin embargo, según las primeras informaciones, el ataque habría ido destinado más bien a la base aérea militar de esa ciudad, donde el régimen de los ayatolá tiene un gran número de cazas de combate. Es decir, se trataría, así parece, de hacer mella en la capacidad aérea de los iraníes".

"Sin embargo, hay otras fuentes que hablan de ataques aéreos en más ciudades, con lo cual todo está muy abierto hasta ahora. De hecho, la segunda preocupación es que Irán había dicho que cualquier reacción israelí tendría nuevamente una contestación por parte del régimen islamista".

"De momento, el Consejo de Seguridad iraní está reunido y se ha ordenado la alerta máxima. Y ojo, porque en el norte de Israel han sonado las sirenas, por lo que parecía un ataque aéreo con drones procedentes del Líbano. En el Líbano está la guerrilla de Egipto patrocinada por Irán, pero hay fuentes que aseguran que se trata de una falsa alarma, con lo que la confusión hasta ahora es todavía evidente".

"En todo caso, ya se nos ha quedado una mañana de lo más inquietante, así que vamos a estar atentos a lo que pase en Oriente Próximo, porque este puede ser un día en el que tampoco pase gran cosa o que sea el comienzo de una escalada preocupante. De momento, el precio del petróleo en tan solo una hora ha subido un 4%. Conforme vayamos sabiendo más cosas se las vamos contando".

"Y mientras tanto, aquí en España va a ser difícil también sustraerse al hecho de que este viernes termina la campaña electoral en el País Vasco. Cuando llegue esta noche ya el pescado estará, estará vendido. Solo faltará que la sociedad vasca reflexione mañana sábado y que el domingo decida con su voto que pasa con el gobierno de esa comunidad autónoma".

"Y aquí ya lo saben. La gran duda es si Bildu, si el entorno político de lo que fue la banda terrorista ETA va a ser capaz de ganar las elecciones y superar al PNV. Y también habrá que saber qué pasará con las alianzas para formar gobierno con un partido socialista colocado en la encrucijada de tener que elegir".

"Ya sabemos también que esta última semana de campaña ha sido un auténtico pifostio para los socialistas que ya llegaban a la campaña con ese dilema de que lo mismo tenían que elegir entre el socio PNV y el socio Bildu y como las encuestas no lo han puesto fácil porque en todo momento han hablado de un empate técnico, los hay que se Malikian, que por ahí empezó el PSOE".

"Poco a poco a tratar de fabricarse de antemano la coartada. De repente, los que habían blanqueado a los proetarras llamándoles progresistas y diciendo que no tenían ningún problema en tenerles de socios en el Congreso o entregarles el Ayuntamiento de Pamplona. Esos mismos empezaron a acordarse de que los etarras no habían condenado todavía el terrorismo de ETA como es debido".

"Como preparando el terreno para justificar una alianza de gobierno entre el PNV y el PSE. A poco que den las cuentas y el subidón de Bildu gracias al blanqueo de los propios socialistas, no se vaya demasiado de las manos. Porque otra cosa no, pero el PSOE de Pedro Sánchez se ha especializado en tratar de ir sorteando los incendios que él mismo crea".

"Convoca a fiscales a una comisión parlamentaria y los tiene que desconvocar o blanquear a un partido filo terrorista. Y luego cruza los dedos para que el crecimiento electoral de ese partido no sea demasiado incómodo para sus equilibrios parlamentarios".

"Y ya saben, estando el franquismo en esas cábalas, llegó Bildu para recordar a todo el mundo que efectivamente, el blanqueamiento del entorno político de ETA ha sido una gran estafa, porque el candidato de Bildu en estas elecciones se ha negado y se sigue negando a condenar la violencia de ETA".

"Es decir, Bildu ha venido a confirmar que todo lo que había dicho Moncloa era un enorme ejercicio de cinismo y que lo sigue siendo porque, salvo en el País Vasco, donde no se quieren enemistar con el PNV, Sánchez pretende mantener su alianza con Bildu como si tal cosa".

"Y Bildu es Bildu, cosa que también ha querido confirmar su candidato en las últimas horas, porque viendo que lo mismo perdían algún voto de última hora por no haber querido calificar de terrorista a la banda terrorista ETA, el tal Pello Ochando no ha querido hacer un esfuerzo estratosférico de humanidad".

"Se ha concentrado. Ha contado hasta diez. Sus asesores le han dado así masajitos en los hombros y cuando ha abierto la boca, lo más que ha podido decir y haciendo un esfuerzo tremendo ha sido esto. Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia la conversación pública. Y dicho eso sí, con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA".

"Pido perdón que se vaya el candidato del entorno político de ETA diciendo que pide perdón a las víctimas del terrorismo. Si se han sentido ofendidas por el hecho de que él no quiera llamar terrorismo a la bomba o al tiro en la nuca que les destrozó la vida. Pues miren, y habrá almas cándidas que se emocionen con ese esfuerzo hercúleo de Ochoandiano".

"Pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que lo único que ha hecho ha sido estropearlo más, porque sigue sin condenar el terrorismo y sigue negándose a calificar de terrorista a la banda terrorista ETA, Es decir, Bildu, lo más que puede hacer es decir, nos sabe mal si ser como somos hace daño a la gente a la que ETA destrozó la vida".

"Pero nosotros no vamos a renegar de ETA. Eso es lo que está diciendo realmente Echandía. Con esas declaraciones y con ese panorama es con el que se va a ir a votar el domingo, con el añadido de que una vez que pase las elecciones vascas aquí todo seguirá igual con el PSOE, teniendo a Bildu de socio parlamentario, al mismo Bildu, al que el propio Gobierno ha calificado de cobarde e incompatible con la democracia".

"¿Que es incomprensible tanto cinismo? Pues sí, pero ha sido el propio presidente del Gobierno el que nos ha dejado claro lo que hay. Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas. Una se llama Partido Socialista Obrero Español y la otra se llama Sumar".

"Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno que es con VOX, y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país".

"Estamos ante el caso inédito de un presidente que actúa con el convencimiento de que su clientela electoral está lo suficientemente polarizada como para sortear todas estas disfunciones cognitivas sin mayor problema. Es el caso de un gobierno que se mueve a golpe de cinismo, convencido de que eso no le va a penalizar lo suficiente como para no mantenerse en el poder".

"Así que suponemos que Moncloa no sentirá tampoco demasiada incomodidad al saber que la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar la implicación de Arnaldo Otegi en un asesinato de ETA, en concreto por el asesinato del directivo de Michelín, Luis Argueta, en junio de 1980".

"Se sospecha, y así lo investigó la Guardia Civil y el comando al que perteneció Otegui y por el que fue condenado por un secuestro. Ahora el juez ha admitido la querella de dignidad y justicia contra el líder abertzale y así se lo ha transmitido a la Fiscalía, que, curiosamente, hace poco había archivado una investigación previa argumentando que el delito había prescrito".

"Una decisión cuando menos controvertida, porque la Fiscalía transmitió ciertas prisas por dejar claro que, a su parecer, aquello había prescrito y que lo mejor era no airearlo demasiado, pues ya vemos que el juez no es de la misma opinión. Desde luego, la relación de este gobierno con jueces y fiscales no puede ser más curiosa".